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РИА Новости

Моргулов: перестановки в правительстве Японии не повлияют на переговоры

13:21 27.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов . Архивное фото
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Москва не считает, что перестановки в японском правительстве способны повлиять на ход переговоров по мирному договору с Токио, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
"Поскольку переговорный процесс находится под непосредственным контролем лидеров, не думаю, что недавние перестановки в японском правительстве способны так или иначе повлиять на его ход", - сказал Моргулов.
Он сообщил, что знакомство главы МИД РФ Сергея Лаврова со своим новым японским коллегой Тосимицу Мотэги уже состоялось - "на полях" текущей сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел перестановки в правительстве, сменив и главу МИД страны. Министр Мотэги к 63 годам накопил весьма пеструю биографию от сотрудника корпорации Marubeni, журналиста газеты "Иомиури" до министра экономики, торговли и промышленности страны, избирался в нижнюю палату представителей японского парламента с 1993 года.
Здание Министерства иностранных дел РФ
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Россия и Япония ведут переговоры о заключении мирного договора, и Токио надеется, что эта цель будет достигнута с урегулированием выдвигаемого японцами территориального вопроса. Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, при этом ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
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Игорь МоргуловМИД РФЯпонияРоссияВ мире
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