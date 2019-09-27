Моргулов: перестановки в правительстве Японии не повлияют на переговоры

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Москва не считает, что перестановки в японском правительстве способны повлиять на ход переговоров по мирному договору с Токио, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Поскольку переговорный процесс находится под непосредственным контролем лидеров, не думаю, что недавние перестановки в японском правительстве способны так или иначе повлиять на его ход", - сказал Моргулов.

Он сообщил, что знакомство главы МИД РФ Сергея Лаврова со своим новым японским коллегой Тосимицу Мотэги уже состоялось - "на полях" текущей сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел перестановки в правительстве, сменив и главу МИД страны. Министр Мотэги к 63 годам накопил весьма пеструю биографию от сотрудника корпорации Marubeni, журналиста газеты "Иомиури" до министра экономики, торговли и промышленности страны, избирался в нижнюю палату представителей японского парламента с 1993 года.