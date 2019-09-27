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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх поставил задачу духовенству Самарской епархии построить 30 храмов

13:13 27.09.2019 (обновлено: 13:14 27.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Гальперин
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САМАРА, 27 сен - РИА Новости, Артем Буденный. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу после литургии в Софийском храме в Самаре поставил задачу духовенству Самарской митрополии построить 30 храмов и раздал столько же Евангелий.
"Для духовенства епархии я хотел бы передать 30 настольных Евангелий - каждому, кому будет вверено создать новый приход, построить новый храм. Чтобы это патриаршее Евангелие лежало на престоле нового храма. Итак, за вами 30 новых храмов", - сказал патриарх.
Предстоятель Русской православной церкви отметил, что Самарская митрополия - "одна из самых сильных в нашей церкви".
Он также подарил храму, в котором совершил литургию, икону Владимирской богоматери.
Храм Владимирской иконы Божией Матери, 1757 год. Памятник федерального значения. Архангельская область, Онежский район, Жеребцова Гора, деревня Подпорожье
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Храм во имя Софии - Премудрости Божией достроен в сентябре 2019 года по проекту архитектора Юрия Харитонова. Это одноглавый храм с кровлей шатровой формы и встроенной колокольней. Его высота 68,5 метров, а на 30-метровой отметке расположена смотровая площадка откуда открывается вид на центр города.
Патриарх Кирилл 26-27 сентября посещает Самарскую митрополию. Первый день визита проходил в Тольятти. Там глава Русской православной церкви встретился со студентами и преподавателями Поволжского православного института, а позже совершил богослужение в Спасо-Преображенском соборе. На второй день запланированы освящение Софийского собора в Самаре и встреча с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.
Самарская митрополия создана в 2012 году и включает в себя Кинельскую, Отрадненскую, Самарскую, Сызранскую и Тольяттинскую епархию. Последняя вошла в состав митрополии по решению Синода РПЦ в 2019 году. Глава митрополии - митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.
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Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьрелигия
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