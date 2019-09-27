Патриарх поставил задачу духовенству Самарской епархии построить 30 храмов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга

САМАРА, 27 сен - РИА Новости, Артем Буденный. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу после литургии в Софийском храме в Самаре поставил задачу духовенству Самарской митрополии построить 30 храмов и раздал столько же Евангелий.

"Для духовенства епархии я хотел бы передать 30 настольных Евангелий - каждому, кому будет вверено создать новый приход, построить новый храм. Чтобы это патриаршее Евангелие лежало на престоле нового храма. Итак, за вами 30 новых храмов", - сказал патриарх.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что Самарская митрополия - "одна из самых сильных в нашей церкви".

Он также подарил храму, в котором совершил литургию, икону Владимирской богоматери.

Храм во имя Софии - Премудрости Божией достроен в сентябре 2019 года по проекту архитектора Юрия Харитонова. Это одноглавый храм с кровлей шатровой формы и встроенной колокольней. Его высота 68,5 метров, а на 30-метровой отметке расположена смотровая площадка откуда открывается вид на центр города.

Патриарх Кирилл 26-27 сентября посещает Самарскую митрополию. Первый день визита проходил в Тольятти. Там глава Русской православной церкви встретился со студентами и преподавателями Поволжского православного института, а позже совершил богослужение в Спасо-Преображенском соборе. На второй день запланированы освящение Софийского собора в Самаре и встреча с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.