Отряды ФССП нашли и перезахоронили в Керчи останки 95 бойцов Красной армии

КЕРЧЬ, 27 сен - РИА Новости. Поисковые отряды Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России разыскали на территории крепости "Керчь" в Крыму останки 95 бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны, и с почестями перезахоронили их, сообщил журналистам в пятницу глава службы Дмитрий Аристов.

В рамках организованной по инициативе службы приставов всероссийской вахты памяти в течение 10 дней поисковики проводили раскопки в местах проведения боевых действий времен Великой Отечественной войны, а именно в крепости "Керчь", на мысе Эльтиген, и в районе Аджимушкайских каменоломен.

"Нами разыскано, поднято и сегодня с военными почестями захоронено 95 бойцов Красной армии, погибших при защите Керченской земли. Из них один боец опознан и сейчас ведутся работы по поиску его родственников", - сказал Аристов.

Он также сообщил, что в одной из каменоломен была обнаружена полевая кухня, которая обеспечивала питанием бойцов. "Это большая находка, которая станет достойным экспонатом заповедника", - отметил директор службы.

Поисковое движение ФССП, по его словам, сейчас насчитывает 56 поисковых отрядов, объединяет более 500 сотрудников ведомства из разных регионов. В крымской экспедиции участвовали отряды из 42 территориальных органов ведомства, всего около 300 человек. Аристов уточнил, что в вахте памяти сотрудники принимают участие в свободное от работы время, на общественных началах.