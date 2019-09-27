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РИА Новости

Отряды ФССП нашли и перезахоронили в Керчи останки 95 бойцов Красной армии

13:11 27.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЭкскурсанты в Керченской крепости, расположенной на мысе Ак-Бурун на берегу Керченского пролива
Экскурсанты в Керченской крепости, расположенной на мысе Ак-Бурун на берегу Керченского пролива
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Экскурсанты в Керченской крепости, расположенной на мысе Ак-Бурун на берегу Керченского пролива. Архивное фото
КЕРЧЬ, 27 сен - РИА Новости. Поисковые отряды Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России разыскали на территории крепости "Керчь" в Крыму останки 95 бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны, и с почестями перезахоронили их, сообщил журналистам в пятницу глава службы Дмитрий Аристов.
В рамках организованной по инициативе службы приставов всероссийской вахты памяти в течение 10 дней поисковики проводили раскопки в местах проведения боевых действий времен Великой Отечественной войны, а именно в крепости "Керчь", на мысе Эльтиген, и в районе Аджимушкайских каменоломен.
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"Нами разыскано, поднято и сегодня с военными почестями захоронено 95 бойцов Красной армии, погибших при защите Керченской земли. Из них один боец опознан и сейчас ведутся работы по поиску его родственников", - сказал Аристов.
Он также сообщил, что в одной из каменоломен была обнаружена полевая кухня, которая обеспечивала питанием бойцов. "Это большая находка, которая станет достойным экспонатом заповедника", - отметил директор службы.
Поисковое движение ФССП, по его словам, сейчас насчитывает 56 поисковых отрядов, объединяет более 500 сотрудников ведомства из разных регионов. В крымской экспедиции участвовали отряды из 42 территориальных органов ведомства, всего около 300 человек. Аристов уточнил, что в вахте памяти сотрудники принимают участие в свободное от работы время, на общественных началах.
За десять лет поисковые отряды службы разыскали более 600 воинов, погибших в годы войны, экспедиции проходили уже более чем в 30 субъектах РФ. "Пятьдесят бойцов были опознаны, 50 семей нашли своих родственников, узнали о местах их захоронения и смогли отдать им почести", - добавил глава ФССП.
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КерчьФедеральная служба судебных приставов РФКрымРоссияОбщество
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