Киев пытается затянуть выполнение "Минска-2", заявили в МИД ДНР

ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Частая смена представителей Киева в политической подгруппе является одним из инструментов затягивания переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, считает представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил юриста Алексея Резникова новым представителем Киева в политической подгруппе по Донбассу. По информации МИД ДНР, это уже восьмой представитель Киева за время работы подгруппы.
"Это один из инструментов затягивания переговорного процесса. У Украины нет политической воли на выполнение комплекса мер… Они вынуждены были подписать, готовности выполнять не было, ее и сейчас нет. Но как-то работать нужно", - сказала Никонорова на встрече с депутатами молодежного парламента ДНР.
По ее словам, чтобы не выполнять минские соглашения Киев вынужден "придумывать какие-то концепции, дорожные карты".
"Когда у одного человека заканчиваются идеи, как обойти то, что предписано, они ставят нового человека. Пока он войдет в курс дела… это больше затягивает переговорный процесс и достижение результата. Это тот самый инструмент, чтобы не выполнять как можно дольше, то, что Украина должна выполнить", - добавила Никонорова.
26 сентября, 15:49Сказано в эфире"Не то, чего хотела бы Украина". Эксперт оценил идею Лукашенко по ДонбассуПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы. Политолог Кирилл Коктыш в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, может ли быть реализовано это предложение.