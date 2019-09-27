Киев пытается затянуть выполнение "Минска-2", заявили в МИД ДНР

"Не то, чего хотела бы Украина". Эксперт оценил идею Лукашенко по Донбассу Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы. Политолог Кирилл Коктыш в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, может ли быть реализовано это предложение.