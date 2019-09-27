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РИА Новости
Культура

Игорь Николаев опубликовал ранее не изданное видео с Аллой Пугачевой

12:56 27.09.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачёва выступает на гала-концерте
Певица Алла Пугачёва выступает на гала-концерте
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Российский композитор Игорь Николаев опубликовал в инстаграме ранее не изданное видео с Аллой Пугачевой, в котором она поет его песню "Прости, поверь".
"Никогда прежде не видел эту съемку! Очень трогательно!", — написал Николаев.
В небольшой ролик вошли кадры из студии и прогулки певицы по городу.

"Самая классная песня", "Очень красивая", "Это было в Томске", "До сих пор помню восторг от премьеры этой песни", — комментировали пользователи в инстаграме.

Примадонна начала исполнять песню "Прости, поверь" с сентября 1985 года в концертной программе "Алла Пугачева представляет...", в которой она выступал совместно со шведским трио Herreys.
Затем композиция стала звучать и на других выступлениях артистки и вошла в восьмой студийный альбом "Счастья в личной жизни" (1986 год).
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