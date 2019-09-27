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РИА Новости

Китай отверг обвинения в кибератаках на Airbus

12:11 27.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкCамолет Airbuы
Cамолет Airbuы
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Cамолет Airbuы. Архивное фото
ПЕКИН, 27 сен – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан назвал безответственными сообщения о том, что серия кибератак в отношении компании Airbus могла быть совершена из Китая.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванные источники в силовых структурах сообщило, что хакеры в течение года совершили серию кибератак в отношении компании Airbus и пытались похитить данные об устройстве самолетов. Хакеры, по информации источников, хотели заполучить сертификационные документы. Источники Франс Пресс определенным образом не заявили об ответственности каких-либо конкретных хакеров, но дали понять, что за атаками могли стоять китайские кибервзломщики.
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"В последнее время в СМИ появилось немало сообщений о кибератаках. В этих сообщениях, часто при полном отсутствии каких бы то ни было доказательств, заинтересованные лица часто приклеивают ярлык места кибератак и выливают грязную воду на Китай. Эти действия непрофессиональные и безответственные", - завил на брифинге Гэн Шуан.
Он подчеркнул, что Китай выступает против любых форм кибератак.
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