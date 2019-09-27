Китай отверг обвинения в кибератаках на Airbus

ПЕКИН, 27 сен – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан назвал безответственными сообщения о том, что серия кибератак в отношении компании Airbus могла быть совершена из Китая.

"В последнее время в СМИ появилось немало сообщений о кибератаках. В этих сообщениях, часто при полном отсутствии каких бы то ни было доказательств, заинтересованные лица часто приклеивают ярлык места кибератак и выливают грязную воду на Китай. Эти действия непрофессиональные и безответственные", - завил на брифинге Гэн Шуан.