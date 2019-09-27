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РИА Новости

Эксперт прокомментировал невыдачу виз части российской делегации на ГА ООН

12:09 27.09.2019
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© AP Photo / Jason DeCrow Генеральной Ассамблея ООН. 23 сентября 2019
Генеральной Ассамблея ООН. 23 сентября 2019
© AP Photo / Jason DeCrow
Генеральной Ассамблея ООН. 23 сентября 2019 . Архивное фото
БЕРЛИН, 25 сен - РИА Новости. Невыдача въездных виз нескольким членам делегации РФ для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке, является грубым нарушением международных обязательств со стороны США, заявил на пресс-конференции в Берлине член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследований проблем демократии Максим Григорьев.
"Это явное нарушение международных обязательств США", - сказал Григорьев, добавив, что "это очевидное, грубое и совершенно неслыханное нарушение".
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По словам Григорьева, США в последнее время позиционируют себя, как страна, которая "не соблюдает любые договоренности, легко выходит из любых соглашений и применяет любые методы для достижения своих собственных целей".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в связи с невыдачей части российской делегации виз для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН предположил, что, видимо, настало время ставить вопрос о местонахождении штаб-квартиры Организации Объединенных Наций.
Несколько членов делегации РФ не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова комментируя ситуацию назвала "несостоятельными" ссылки представителей США на то, что ситуация с невыдачей виз носит "технический характер". Всего визу не получили десять членов делегации, в том числе глава генерального секретариата МИД России Сергей Бутин, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, переводчики делегации.
Директор Ближневосточного департамента МИД России Сергей Вершинин
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В России потребовали от США отказа от практики невыдачи виз дипломатам
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Невыдача виз США делегатам из РоссииЛеонид СлуцкийМария ЗахароваГенеральная Ассамблея ООНСергей ЛавровМИД РФГосдума РФООНРоссияСШАВ мире
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