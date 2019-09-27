Эксперт прокомментировал невыдачу виз части российской делегации на ГА ООН

БЕРЛИН, 25 сен - РИА Новости. Невыдача въездных виз нескольким членам делегации РФ для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке, является грубым нарушением международных обязательств со стороны США, заявил на пресс-конференции в Берлине член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследований проблем демократии Максим Григорьев.

"Это явное нарушение международных обязательств США", - сказал Григорьев, добавив, что "это очевидное, грубое и совершенно неслыханное нарушение".

По словам Григорьева, США в последнее время позиционируют себя, как страна, которая "не соблюдает любые договоренности, легко выходит из любых соглашений и применяет любые методы для достижения своих собственных целей".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в связи с невыдачей части российской делегации виз для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН предположил, что, видимо, настало время ставить вопрос о местонахождении штаб-квартиры Организации Объединенных Наций.