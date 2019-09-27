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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Избирком Екатеринбурга 7 октября получит первые опросные листы по храму

11:56 27.09.2019
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© РИА Новости / Павел ЛисицынУчастники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Первую часть тиража бюллетеней для опроса о месте строительства собора святой Екатерины избирательная комиссия Екатеринбурга получит 7 октября, сообщил журналистам председатель избиркома Вадим Антошин.
В середине мая в Екатеринбурге прошли акции, в ходе которых жители выступили против строительства храма на месте сквера в центре города. После этого власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к месту строительства храма. Опрос назначен на 13 октября. В него войдут две площадки: улица Горького, 17 – Приборостроительный завод и набережная за Макаровским мостом.
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"Первую часть тиража опросных листов мы планируем получить уже 7 октября. В целях экономии бюджетных средств мы не будем сразу изготавливать весь тираж опросных листов… При необходимости службы администрации будут готовы допечатать тираж", - сказал Антошин, уточнив, что первоначально будет изготовлено 100 тысяч опросных листов.
По его словам, сейчас идет активная фаза подготовки к проведению опроса. Идет утверждение основных документов опроса, ведется развертывание пунктов проведения опроса, проводится проверка и наладка технологического оборудования. Кроме того, избирком приступает к тестированию специальной компьютерной программы, которая будет применяться на пунктах проведения опроса.
"Эта компьютерная программа и работа лиц, осуществляющих опрос, полностью ограждают нас от "карусели", от повторного, двойного голосования. Выдача опросного листа будет обеспечена только тому лицу, который еще не получал опросный лист. Кроме того, выдача опросного листа будет обеспечена только тому лицу, адрес которого относится к данному пункту проведения опроса", - подчеркнул Антошин.
Он добавил, что сейчас ведется заключение договоров по организации видеонаблюдения на опросных пунктах.
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