Вершинин: ООН могла бы стать местом для снижения напряженности с Украиной

Пятиметровый бронзовый револьвер с завязанным в узел дулом (скульптор Карл Рейтерсверд) перед фасадом здания ООН в Нью-Йорке. Архивное фото

Пятиметровый бронзовый револьвер с завязанным в узел дулом (скульптор Карл Рейтерсверд) перед фасадом здания ООН в Нью-Йорке

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Площадка ООН могла бы стать местом для снижения напряженности в отношениях Москвы и Киева, пока видимые позитивные подвижки в этом направлении происходят на двусторонней основе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Он подчеркнул, что диалог между Россией и Украиной начат, для него создаются определенные условия.

"Отмечу в этой связи недавний обмен задержанных лиц в формате "35 на 35". Мы внимательно следим за развитием ситуации. Понимаем, какое тяжелое наследие оставил новому руководству режим (экс-президента Украины) Петра Порошенко, преодолеть его будет сложно. Но считаем, что продвижение в двусторонних отношениях отвечало бы интересам обеих стран. В этом смысле площадка ООН может быть таким местом, где можно идти по пути снижения напряженности. Однако пока все позитивные знаки, жесты, которые мы видим, происходят (только) на двусторонней основе", - сказал Вершинин изданию "Газета.ру"

Он также добавил, что в последние годы Россия наблюдала в ООН выдвижение украинской стороной ряда антироссийских резолюций.

"Хотели бы, чтоб это осталось в прошлом. Посмотрим, как будут вести себя новые украинские представители в ООН, пока судить о чем-либо еще рано", - подчеркнул Вершинин.