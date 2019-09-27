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РИА Новости

Вершинин: ООН могла бы стать местом для снижения напряженности с Украиной

11:29 27.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПятиметровый бронзовый револьвер с завязанным в узел дулом (скульптор Карл Рейтерсверд) перед фасадом здания ООН в Нью-Йорке
Пятиметровый бронзовый револьвер с завязанным в узел дулом (скульптор Карл Рейтерсверд) перед фасадом здания ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пятиметровый бронзовый револьвер с завязанным в узел дулом (скульптор Карл Рейтерсверд) перед фасадом здания ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Площадка ООН могла бы стать местом для снижения напряженности в отношениях Москвы и Киева, пока видимые позитивные подвижки в этом направлении происходят на двусторонней основе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Он подчеркнул, что диалог между Россией и Украиной начат, для него создаются определенные условия.
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"Отмечу в этой связи недавний обмен задержанных лиц в формате "35 на 35". Мы внимательно следим за развитием ситуации. Понимаем, какое тяжелое наследие оставил новому руководству режим (экс-президента Украины) Петра Порошенко, преодолеть его будет сложно. Но считаем, что продвижение в двусторонних отношениях отвечало бы интересам обеих стран. В этом смысле площадка ООН может быть таким местом, где можно идти по пути снижения напряженности. Однако пока все позитивные знаки, жесты, которые мы видим, происходят (только) на двусторонней основе", - сказал Вершинин изданию "Газета.ру".
Он также добавил, что в последние годы Россия наблюдала в ООН выдвижение украинской стороной ряда антироссийских резолюций.
"Хотели бы, чтоб это осталось в прошлом. Посмотрим, как будут вести себя новые украинские представители в ООН, пока судить о чем-либо еще рано", - подчеркнул Вершинин.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. Кроме того, в этот день в Россию прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
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