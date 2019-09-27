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РИА Новости

Птица ударилась в лобовое стекло самолета "Уральских авиалиний"

11:29 27.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A321
Самолет Airbus A321
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Самолет Airbus A321. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Птица ударилась в лобовое стекло самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавшего рейсом Москва-Екатеринбург, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе авиаперевозчика.
Инцидент произошел в четверг.
"После взлета самолета, выполнявшего рейс u6-261 Москва – Екатеринбург, в лобовое стекло ударилась птица. Полет прошел в штатном режиме. По прилете в Екатеринбург был произведен осмотр воздушного судна, никаких повреждений не было выявлено", - сказали в пресс-службе.
Как сообщалось, 15 августа произошел другой инцидент с самолетом "Уральских авиалиний", связанный с птицами. Это происшествие СМИ назвали "чудом в кукурузном поле". Лайнер с 226 пассажирами вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.
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15 августа, 13:50РИА Новости
Что пережили пассажиры самолета, экстренно приземлившегося в поле
Эвакуацией из салона после посадки руководили бортпроводники "Уральских авиалиний": Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко и Яна Ягодина, они были награждены орденами Мужества. Аварийный самолет сажали командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин, 16 августа президент РФ Владимир Путин присвоил им звания Героев России.
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Уральские авиалинииМоскваЕкатеринбургРоссияПроисшествия
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