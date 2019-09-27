Птица ударилась в лобовое стекло самолета "Уральских авиалиний"

"После взлета самолета, выполнявшего рейс u6-261 Москва – Екатеринбург, в лобовое стекло ударилась птица. Полет прошел в штатном режиме. По прилете в Екатеринбург был произведен осмотр воздушного судна, никаких повреждений не было выявлено", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, 15 августа произошел другой инцидент с самолетом "Уральских авиалиний", связанный с птицами. Это происшествие СМИ назвали "чудом в кукурузном поле". Лайнер с 226 пассажирами вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.