Причиной пожара на сухогрузе под Самарой стало короткое замыкание

Пожар на сухогрузе "Волго-Балт-205" на Волге. 27 сентября 2019

Пожар на сухогрузе "Волго-Балт-205" на Волге. 27 сентября 2019

САМАРА, 27 сен - РИА Новости. Пожар на сухогрузе "Волго-Балт-205" на Волге в Самарской области, по предварительным данным, произошел из-за короткого замыкания в распределительном щитке в машинном отделении, сообщает в пятницу пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Ранее МЧС сообщало, что в пятницу на реке Волга в районе Федоровских лугов на площади 450 квадратных метров горит сухогруз "Волго-Балт-205", груженный железом. По информации МЧС, сухогруз следовал из Санкт-Петербурга в Астрахань и перевозил 300 тонн металлоконструкций. На берегу был создан штаб пожаротушения для руководства тушения пожара, прибыл пожарный корабль. В 10.34 мск объявлена полная ликвидация пожара.

"Предварительная причина произошедшего - короткое замыкание в распределительном щитке энергосистемы в машинном отделении сухогруза", - говорится в сообщении.