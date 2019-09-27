США активно продвигают свои интересы в рамках ООН, заявили в МИД

"Давайте обратимся к фактам. США вышли из совета по правам человека ООН, вышли из ЮНЕСКО, сократили свои взносы в бюджет ООН. Это сказалось на работе ооновских организаций. Вместе с тем мы отмечаем, что США активно продвигают свой интерес и на Генассамблее, и в других структурах Организации. Они хорошо понимают роль ООН как коллективной площадки для взаимодействия и многосторонней дипломатии", - отметил Вершинин, отвечая на вопрос о том, можно ли говорить, что значение ООН для сегодняшней администрации США снизилось.