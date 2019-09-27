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РИА Новости

США активно продвигают свои интересы в рамках ООН, заявили в МИД

11:22 27.09.2019
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© РИА Новости / POOL
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Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. США хорошо понимают роль ООН как коллективной площадки для взаимодействия и продвигают свои интересы в рамках организации, несмотря на сокращение своего участие в ее структурах, сказал замглавы российского МИД Сергей Вершинин в интервью изданию "Газета.Ru".
"Давайте обратимся к фактам. США вышли из совета по правам человека ООН, вышли из ЮНЕСКО, сократили свои взносы в бюджет ООН. Это сказалось на работе ооновских организаций. Вместе с тем мы отмечаем, что США активно продвигают свой интерес и на Генассамблее, и в других структурах Организации. Они хорошо понимают роль ООН как коллективной площадки для взаимодействия и многосторонней дипломатии", - отметил Вершинин, отвечая на вопрос о том, можно ли говорить, что значение ООН для сегодняшней администрации США снизилось.
Он добавил, что "с этой точки зрения, я бы сказал, что отдельные высказывания не должны создавать представления об устоявшейся линии".
Президент США Дональд Трамп известен скептическим отношением ко многим международным организациям. В разное время он критиковал ООН, НАТО, ВТО и другие международные площадки.
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