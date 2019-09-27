Путин отметил роль российско-финляндского форума в развитии сотрудничества

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей двадцатого Российско-финляндского культурного форума, отметив, что мероприятие играет значимую роль в развитии двустороннего гуманитарного сотрудничества, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Форум пройдет в Туле 27-28 сентября.

"Сердечно приветствую вас по случаю открытия юбилейного, двадцатого Российско-финляндского культурного форума. Вот уже два десятилетия форум играет значимую роль в развитии двустороннего гуманитарного сотрудничества, обеспечивая прямое, неформальное общение между представителями государственных ведомств, творческих коллективов, учебных заведений, музеев и неправительственных организаций наших стран", - приводятся в телеграмме слова президента.

Он подчеркнул, что Тульская область известна своими богатыми культурными традициями, отметив, что в начале прошлого века в усадьбу "Ясная поляна" в гости ко Льву Толстому приезжал классик финской литературы Арвид Ярнефельт.

Путин выразил надежду, что у гостей из Финляндии будет возможность ознакомиться не только с этой мемориальной усадьбой, но и с другими достопримечательностями тульского края.