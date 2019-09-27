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РИА Новости

Путин отметил роль российско-финляндского форума в развитии сотрудничества

10:44 27.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей двадцатого Российско-финляндского культурного форума, отметив, что мероприятие играет значимую роль в развитии двустороннего гуманитарного сотрудничества, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Форум пройдет в Туле 27-28 сентября.
"Сердечно приветствую вас по случаю открытия юбилейного, двадцатого Российско-финляндского культурного форума. Вот уже два десятилетия форум играет значимую роль в развитии двустороннего гуманитарного сотрудничества, обеспечивая прямое, неформальное общение между представителями государственных ведомств, творческих коллективов, учебных заведений, музеев и неправительственных организаций наших стран", - приводятся в телеграмме слова президента.
Он подчеркнул, что Тульская область известна своими богатыми культурными традициями, отметив, что в начале прошлого века в усадьбу "Ясная поляна" в гости ко Льву Толстому приезжал классик финской литературы Арвид Ярнефельт.
Путин выразил надежду, что у гостей из Финляндии будет возможность ознакомиться не только с этой мемориальной усадьбой, но и с другими достопримечательностями тульского края.
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Он также отметил, что в рамках основной темы форума – "Традиционная культура как базис современных трендов" – участникам предстоит рассмотреть многие актуальные вопросы. "Рассчитываю, что вы проведете конструктивные, содержательные дискуссии, которые послужат укреплению дружественных, добрососедских отношений между нашими странами и народами", - сказал Путин.
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Владимир ПутинФинляндияРоссияТульская областьОбщество
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