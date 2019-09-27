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РИА Новости

Вице-премьер Украины считает, что ЕС сам придет и предложит Киеву членство

10:29 27.09.2019 (обновлено: 10:30 27.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС
Флаги ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги ЕС . Архивное фото
КИЕВ, 27 сен - РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба считает, что Евросоюз сам предложит членство Киеву.
"Я вообще считаю, что в итоге это (членство Украины в ЕС - ред.) будет неизбежным. ЕС сам придет и предложит нам членство", - сказал Кулеба в интервью изданию "Европейская правда".
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Дмитрий КулебаЕвросоюзУкраинаВ мире
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27 сентября, 10:32
Евгений Шевелев
1000000
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