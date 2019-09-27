Вице-премьер Украины считает, что ЕС сам придет и предложит Киеву членство

КИЕВ, 27 сен - РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба считает, что Евросоюз сам предложит членство Киеву.
"Я вообще считаю, что в итоге это (членство Украины в ЕС - ред.) будет неизбежным. ЕС сам придет и предложит нам членство", - сказал Кулеба в интервью изданию "Европейская правда".
25 сентября, 15:45РИА НовостиВ ЕС ответили на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине
Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.