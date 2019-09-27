Россия за сутки зафиксировала 28 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 28 случаев нарушений режима прекращения огня, Турция - 24, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 28 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – восемь, Алеппо – восемь, Латакия – семь, Хама – пять. Турецкой частью представительства зафиксировано 24 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – пять, Латакия – четыре, Хама – девять, Алеппо – шесть", - говорится в сообщении.