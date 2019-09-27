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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 28 нарушений перемирия в Сирии

10:21 27.09.2019
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© РИА Новости / Валерий МельниковДамаск
Дамаск
© РИА Новости / Валерий Мельников
Дамаск. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 28 случаев нарушений режима прекращения огня, Турция - 24, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 28 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – восемь, Алеппо – восемь, Латакия – семь, Хама – пять. Турецкой частью представительства зафиксировано 24 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – пять, Латакия – четыре, Хама – девять, Алеппо – шесть", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в течение суток Центр по примирению провел две гуманитарные акции в районе Аль-Кадисия (Алеппо), где выдали 500 продовольственных наборов общим весом 2,475 тонны, а также в населенном пункте Стаму провинции Латакия, где выдали 750 продовольственных наборов общим весом 3,71 тонны.
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