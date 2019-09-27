Пожар на химпредприятии во Франции потушили

ПАРИЖ, 27 сен - РИА Новости. Пожар на химическом предприятии Lubrizol в Руане, вспыхнувший в ночь на четверг, потушен, сообщает префектура департамента Приморская Сена на северо-западе Франции.
"Пожар потушен", - говорится в сообщении префектуры в Twitter. При этом власти предупреждают, что может сохранятся запах после тушения возгорания.
В четверг префект департамента не исключал, что пожар может привести к загрязнению Сены.
Предприятия Lubrizol занимаются поставками специальных химикатов для транспортных, промышленных и потребительских рынков. Завод относится к категории SEVESO - это значит, что он находится под особым наблюдением властей из-за потенциально опасного сырья.
Ранее префектура департамента Приморская Сена сообщала, что на химическом предприятии Lubrizol в городе Руан на севере Франции вспыхнул пожар.