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РИА Новости

Пожар на химпредприятии во Франции потушили

10:15 27.09.2019 (обновлено: 11:52 27.09.2019)
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© AFP 2019 / Philippe Lopez Мужчина на дороге в Ле-Пети-Кевилли в дыму от пожара на фабрике Lubrizol. 26 сентября 2019
Мужчина на дороге в Ле-Пети-Кевилли в дыму от пожара на фабрике Lubrizol. 26 сентября 2019
© AFP 2019 / Philippe Lopez
Мужчина на дороге в Ле-Пети-Кевилли в дыму от пожара на фабрике Lubrizol. 26 сентября 2019
ПАРИЖ, 27 сен - РИА Новости. Пожар на химическом предприятии Lubrizol в Руане, вспыхнувший в ночь на четверг, потушен, сообщает префектура департамента Приморская Сена на северо-западе Франции.
"Пожар потушен", - говорится в сообщении префектуры в Twitter. При этом власти предупреждают, что может сохранятся запах после тушения возгорания.
В четверг префект департамента не исключал, что пожар может привести к загрязнению Сены.
Предприятия Lubrizol занимаются поставками специальных химикатов для транспортных, промышленных и потребительских рынков. Завод относится к категории SEVESO - это значит, что он находится под особым наблюдением властей из-за потенциально опасного сырья.
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Ранее префектура департамента Приморская Сена сообщала, что на химическом предприятии Lubrizol в городе Руан на севере Франции вспыхнул пожар.
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