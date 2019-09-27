Задержанный британский танкер вышел из Ирана в сторону международных вод

ТЕГЕРАН, 27 сен – РИА Новости. Британский танкер Stena Impero, более двух месяцев назад задержанный иранскими военными, после решения об освобождении начал движение из иранского порта Бендер-Аббас в направлении международных вод.

"Сегодня из порта Бендер-Аббас в 9 часов утра танкер Stena Impero начал свое плавание в направлении международного коридора в Персидском заливе", - следует из сообщения Организации портов и судоходства провинции Хормозган, где находился танкер.

В свою очередь, иранские СМИ распространили видеоотрывок, на котором изображено движение судна.

Отмечается, что судебные инстанции по-прежнему рассматривают дело о нарушениях, допущенных судном во время плавания через Ормузский пролив.

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Судно, как отмечали в Тегеране, было задержано в связи с нарушением правил судоходства и навигации. Отмечалось, что танкер столкнулся в том числе с рыболовецким судном.