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РИА Новости

Владелец Stena Impero заявил, что танкер готовится к выходу из порта Ирана

09:52 27.09.2019
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© AP Photo / Tasnim News AgencyТанкер Stena Impero
Танкер Stena Impero
© AP Photo / Tasnim News Agency
Танкер Stena Impero. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 27 сен - РИА Новости. Глава шведской компании Stena Bulk Эрик Хонелл заявил, что танкер Stena Impero, задержанный ранее властями Ирана, в настоящий момент находится в порту и готовится к выходу в море, сообщает издание Expressen.
Ранее утром в пятницу агентство Рейтер сообщило, что судно покинуло порт.
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"Рейтер, очевидно, распространил слухи, судно по-прежнему остается на якоре", - заявил Хонелл в sms журналистам Expressen. Он добавил, что Stena Impero готовится к выходу и может покинуть порт уже в ближайшие часы.
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера состоит из 23 человек, среди которых трое россиян. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.
Семь членов экипажа, в том числе один россиянин, уже покинули страну после того, как в Иране предоставили такую возможность.
Судно, как отмечали в Тегеране, было задержано в связи с нарушением правил судоходства и навигации. Отмечалось, что танкер столкнулся, в том числе, с рыболовецким судном.
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