Владелец Stena Impero заявил, что танкер готовится к выходу из порта Ирана

СТОКГОЛЬМ, 27 сен - РИА Новости. Глава шведской компании Stena Bulk Эрик Хонелл заявил, что танкер Stena Impero, задержанный ранее властями Ирана, в настоящий момент находится в порту и готовится к выходу в море, сообщает издание Глава шведской компании Stena Bulk Эрик Хонелл заявил, что танкер Stena Impero, задержанный ранее властями Ирана, в настоящий момент находится в порту и готовится к выходу в море, сообщает издание Expressen

Ранее утром в пятницу агентство Рейтер сообщило, что судно покинуло порт.

"Рейтер, очевидно, распространил слухи, судно по-прежнему остается на якоре", - заявил Хонелл в sms журналистам Expressen. Он добавил, что Stena Impero готовится к выходу и может покинуть порт уже в ближайшие часы.

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера состоит из 23 человек, среди которых трое россиян. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.

Семь членов экипажа, в том числе один россиянин, уже покинули страну после того, как в Иране предоставили такую возможность.