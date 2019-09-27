Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T09:51Z
https://ria.ru/20190927/1559192250.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155582/04/1555820447_0:249:3199:2048_1036x0_80_0_0_022c30a9295573f2330cd8f4a3fd6f6f.jpg
РИА Новости

При пожаре в доме под Самарой погибли двое детей

09:49 27.09.2019 (обновлено: 09:51 27.09.2019)
788
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ
Сотрудники МЧС РФ
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС РФ. Архивное фото
САМАРА, 27 сен - РИА Новости. Два ребенка погибли в пятницу во время пожара в жилом доме в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Самарской области.
По данным ведомства, сообщение о возгорании в квартире жилого многоквартирного дома в городе Чапаевск Самарской области поступило в 7.00 (6.00 мск). Площадь пожара, по информации ГУМЧС, составила 15 квадратных метров. Возгорание ликвидировали в 7.43 (6.43 мск).
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
26 сентября, 20:03РИА Новости
На пожаре в здании ресторане в Набережных Челнах обнаружили тело ребенка
"В 7.17 (6.17 мск) на месте пожара обнаружены тела двух погибших детей, их личности устанавливаются", - говорится в сообщении.
Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
010432
Обсудить 0
Самарская областьПроисшествия
Рекомендуем
Девушка с телефоном
Девушка получила СМС с номера умершего брата
РИА
Новости
Детский сад
В Самарской области эвакуировали детский сад из-за пожара
Сломанная сигарета в пепельнице
В России запретят курить на балконах
Пожар на сухогрузе на Волге. 27 сентября 2019
Девять человек эвакуированы с горящего сухогруза в Самарской области
Лента
новостей
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах
Автомобиль Следственного комитета РФ
Бывшего следователя МВД по Самарской области будут судить за взятку
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл освятил Софийский собор в Самаре
Пожар на сухогрузе на Волге
В Самарскую область для тушения горящего сухогруза прибыл пожарный корабль
Пожар на сухогрузе Волго-Балт-205 на Волге. 27 сентября 2019
В Самарской области ликвидировали открытое горение на сухогрузе
Автомобиль Следственного комитета РФ
Три человека погибли от отравления угарным газом в Челябинской области
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Врачи рассказали о состоянии девушки, на которую напали во Владивостоке
Полицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
Автомобиль Следственного комитета России
СК завел уголовное дело после самоубийства бывшего мэра Новокуйбышевска
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:28В Ярославской области пассажир автобуса погиб в ДТП с грузовиком
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
Лента новостейМолния