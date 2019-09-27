При пожаре в доме под Самарой погибли двое детей

САМАРА, 27 сен - РИА Новости. Два ребенка погибли в пятницу во время пожара в жилом доме в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Самарской области.

По данным ведомства, сообщение о возгорании в квартире жилого многоквартирного дома в городе Чапаевск Самарской области поступило в 7.00 (6.00 мск). Площадь пожара, по информации ГУМЧС, составила 15 квадратных метров. Возгорание ликвидировали в 7.43 (6.43 мск).

"В 7.17 (6.17 мск) на месте пожара обнаружены тела двух погибших детей, их личности устанавливаются", - говорится в сообщении.