Экс-глава МИД Австрии рассказал о сложностях сохранения иранской сделки

ВЕНА, 27 сен - РИА Новости, Маргарита Костив. Европе становится все труднее сохранять Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, рассказала РИА Новости экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

"Мы все теоретически придерживаемся СВПД. Был создан механизм расчетов INSTEX как часть французского министерства финансов. Но с учетом всех изменений, а также недавней военной эскалации, сохранять СВПД становится все труднее", - сказала Кнайсль.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.

Иран требует от участников сделки обеспечить экономические интересы Ирана, предусмотренные ядерной сделкой, главным образом в банковской и нефтяной сферах.

Франция, Германия и Великобритания после выхода США из иранской ядерной сделки приняли решение создать совместный механизм для расчетов с Ираном (INSTEX). На первом этапе он должен обеспечить поставки лекарств, медицинского оборудования и сельхозпродукции. Тегеран же добивается возможности экспортировать нефть на фоне санкций США. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков после заседания в июне отмечал, что ЕС пока не готов использовать INSTEX для обслуживания сделок по экспорту иранской нефти.