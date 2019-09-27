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РИА Новости

Экс-глава МИД Австрии рассказал о сложностях сохранения иранской сделки

09:40 27.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКарин Кнайсль
Карин Кнайсль
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Карин Кнайсль. Архивное фото
ВЕНА, 27 сен - РИА Новости, Маргарита Костив. Европе становится все труднее сохранять Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, рассказала РИА Новости экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
"Мы все теоретически придерживаемся СВПД. Был создан механизм расчетов INSTEX как часть французского министерства финансов. Но с учетом всех изменений, а также недавней военной эскалации, сохранять СВПД становится все труднее", - сказала Кнайсль.
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В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.
Иран требует от участников сделки обеспечить экономические интересы Ирана, предусмотренные ядерной сделкой, главным образом в банковской и нефтяной сферах.
Франция, Германия и Великобритания после выхода США из иранской ядерной сделки приняли решение создать совместный механизм для расчетов с Ираном (INSTEX). На первом этапе он должен обеспечить поставки лекарств, медицинского оборудования и сельхозпродукции. Тегеран же добивается возможности экспортировать нефть на фоне санкций США. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков после заседания в июне отмечал, что ЕС пока не готов использовать INSTEX для обслуживания сделок по экспорту иранской нефти.
Отношения между Ираном и США обострились после атаки 14 сентября на нефтяные объекты Саудовской Аравии - крупнейшего экспортера и одного из трех крупнейших производителей нефти. Страна сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку совершили бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Тегеран отрицает эти обвинения.
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Карин КнайсльСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ЕвропаИранВ мире
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