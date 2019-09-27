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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой

04:56 27.09.2019 (обновлено: 12:56 27.09.2019)
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© AP PhotoГлава СС и гестапо Генрих Гиммлер осматривает немецкий лагерь военнопленных на оккупированной территории Советского Союза
Глава СС и гестапо Генрих Гиммлер осматривает немецкий лагерь военнопленных на оккупированной территории Советского Союза
© AP Photo
Глава СС и гестапо Генрих Гиммлер осматривает немецкий лагерь военнопленных на оккупированной территории Советского Союза. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российский государственный военный архив получит электронные копии документов примерно 500 тысяч советских военнопленных времен Второй мировой войны, из них сделают базу данных онлайн.
Как сообщает "Коммерсант", в четверг Российский военный архив и Федеральный архив Германии подписали соответствующее соглашение в Берлине в рамках проекта "Советские и немецкие военнопленные и интернированные". По данным газеты, соглашение позволит создать поисковую базу данных по этим документам.
"Это совместный проект, в котором помимо РГВА участвуют Минобороны России и корпорация "Элар", а с немецкой стороны — Германский исторический институт в Москве (ГИИМ), Федеральный архив и Немецкий союз по уходу за военными могилами", — приводит издание слова директора российского архива Владимира Тарасова.
Он добавил, что соглашение позволит получить российской стороне документы на "примерно 500 тысяч военнопленных".
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Сообщается, что оцифровывать документы и создавать базу данных будет "Элар". Создать банк данных предполагается так, чтобы в нем можно было найти информацию о жизненном пути и месте смерти определенного человека, введя его фамилию, имя, отчество, год и место рождения, пишет издание.
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80 лет с начала Второй мировой войныКоммерсантъГерманияРоссияБезопасностьВ мире
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