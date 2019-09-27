Трамп постановил расселять беженцев только при согласии местных властей

ВАШИНГТОН, 27 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ, согласно которому расселение беженцев на территории страны будет производиться только с письменного согласия властей штатов и муниципалитетов.
"Я проконсультировался с Государственным секретарем и постановил, что, за некоторыми исключениями, федеральное правительство … должно расселять беженцев только в тех юрисдикциях, в которых как органы власти штатов, так и местные органы власти согласились принять беженцев в рамках программы государственного департамента по приему и размещению (беженцев)", - говорится в указе главы государства.
Тем самым президент фактически перекладывает на власти штатов и муниципалитеты ответственность по размещению беженцев, которые в противном случае не будут допущены в страну.
Как сообщили в среду в госдепартаменте, администрация США предлагает снизить с 30 тысяч до 18 тысяч число беженцев, которым будет предоставлено убежище в стране в 2020 финансовом году (начинается 1 октября 2019 года). Такое решение власти объясняют "бременем, лежащем на иммиграционной системе" и "гуманитарным кризисом и кризисом в области безопасности вдоль южной границы" с Мексикой.