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РИА Новости

В Польше рассказали о последствиях снижения поставок "Газпрома" по Opal

00:57 27.09.2019 (обновлено: 10:49 27.09.2019)
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© Фото : OPAL Gastransport GmbH & Co. KGГазопровод Opal
Газопровод Opal
© Фото : OPAL Gastransport GmbH & Co. KG
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Продолжение эксплуатации "Газпромом" трубопровода Opal на полную мощность привело бы к трагическим последствиям, заявил глава польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк. Его слова приводит портал Biznes Alert.
По мнению Вожняка, если бы российской компании не ограничили доступ к Opal, на юго-востоке Польши не хватило бы газа.
"Это привело бы к трагическим перебоям в поставках <...>, которые недопустимы для нашей газотранспортной системы и потребителей", — сказал он.
Вожняк добавил, что недостающие объемы топлива теперь будут поступать в Польшу через украинскую территорию.
Газопровод Opal
15 сентября, 08:47РИА Новости
OPAL раздора. "Приятный газовый сюрприз" для Украины и проблема для Европы
С 2013 года российская компания пользовалась лишь 50% мощностей Opal. В 2016-м Еврокомиссия расширила доступ "Газпрома" к трубе, однако в сентябре Суд ЕС по иску Варшавы отменил это решение. Теперь "Газпром" вновь может бронировать лишь половину транзитной мощности газопровода.
Поставки по Opal российская компания снизила с 14 сентября, при этом слегка увеличив прокачку через газопровод Nel, который тоже принимает голубое топливо из "Северного потока", но обладает меньшей мощностью по сравнению с Opal.
Также "Газпром" начал увеличивать транзит через Украину.
Газопровод OPAL
14 сентября, 22:04РИА Новости
Газопровод OPAL
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OPAL (газопровод)PGNiGСеверный потокГазпромЕврокомиссияЕвросоюзПольшаУкраинаВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Тут, кажется, самое главной трагедией бы стала бы потеря выручки от транзита газа через Украину и Польшу, а не то, что где-то там в Польше газа бы не хватило)
27 сентября, 03:04
Аля Самитова
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В ответ на санкции надо было максимально сократить транзит газа в Европу в виде ответных санкций. Экономика Европы без нашего газа продержится ровно 3 месяца. А там- экономическая катастрофа. Вот решение проблемы, а не пресмыкательство, не заигравание с теми кто нас называет врагами.
27 сентября, 04:06
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