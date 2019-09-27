Главы МИД России и Чили обсудили в ООН ситуацию вокруг Венесуэлы

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с чилийским коллегой Теодоро Риберой Неуманном на полях Генассамблеи ООН, они уделили особое внимание ситуации вокруг Венесуэлы, сообщает МИД России.

"Особое внимание было уделено ситуации вокруг Венесуэлы под углом налаживания политического процесса для преодоления кризиса", - говорится в сообщении.

Министры также обсудили основные вопросы двусторонней повестки дня, в числе которых развитие торгово-экономических связей, политического диалога и перспективы укрепления договорно-правовой базы. В МИД добавили, что два министра обменялись также мнениями по актуальным темам мировой и региональной повестки дня.



Кроме того, Лавров провел встречу с министром иностранных дел Республики Эквадор Хосе Валенсией, стороны обсудили ситуацию вокруг Венесуэлы, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.