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РИА Новости

Суд в Москве решит вопрос о заочном аресте бежавшего олигарха Плахотнюка

00:31 27.09.2019
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЛидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы рассмотрит в пятницу ходатайство следствия о заочном аресте бывшего главы Демократической партии Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка по делу о наркоторговле, сообщили РИА Новости в суде.
Судебное заседание назначено на 11.00.
В начале августа этот же суд уже выдавал СК санкцию на заочный арест Плахотнюка, но по делу о создании преступного сообщества и махинациях с валютными операциями.
По данным МВД России, не позднее 2012 года Плахотнюк стал одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката, переправлявшего гашиш из Северной Африки в СНГ. Всего ему вменяются 28 эпизодов контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере.
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Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. По данным следствия, организаторами преступного сообщества были Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. Последний также был заочно арестован российским судом.
Министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе ранее сообщал, что на родине бизнесмена в его отношении также возбуждено уголовное дело. По данным местных СМИ, Плахотнюк скрывается от правосудия в США.
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