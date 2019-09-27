Суд в Москве решит вопрос о заочном аресте бежавшего олигарха Плахотнюка

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы рассмотрит в пятницу ходатайство следствия о заочном аресте бывшего главы Демократической партии Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка по делу о наркоторговле, сообщили РИА Новости в суде.

Судебное заседание назначено на 11.00.

В начале августа этот же суд уже выдавал СК санкцию на заочный арест Плахотнюка, но по делу о создании преступного сообщества и махинациях с валютными операциями.

По данным МВД России, не позднее 2012 года Плахотнюк стал одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката, переправлявшего гашиш из Северной Африки в СНГ. Всего ему вменяются 28 эпизодов контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере.

Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. По данным следствия, организаторами преступного сообщества были Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. Последний также был заочно арестован российским судом.