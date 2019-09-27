Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T09:52Z
https://ria.ru/20190927/1559165671.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155916/58/1559165803_0:262:3072:1990_1036x0_80_0_0_cf62ca94e164fc7f239e3f97d2e37573.jpg
РИА Новости

Выставка фотоконкурса имени Андрея Стенина продлит работу до 14 октября

10:00 27.09.2019
37
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАфиша выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина на здании Государственного исторического музея
Афиша выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина на здании Государственного исторического музея
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Экспозиция работ лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2019 года, развернутая в Выставочном комплексе Государственного исторического музея (Площадь Революции, д. 2/3) с 11 сентября, продлит свою работу до 14 октября, сообщили в пятницу организаторы. Первоначально ее планировалось завершить 29 сентября.

"Выставка победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина пользуется большим интересом у наших посетителей – меньше чем за три недели на ней побывали более 5000 человек, – отметил директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин. – Это уникальная возможность познакомиться с творчеством лучших молодых фотографов, освещающих актуальные проблемы современности, а значит, и расширить свои представления о том мире, в котором мы живем".

Гран-при конкурса в этом году был отмечен итальянец Габриэле Чеккони за серию фотографий "Отверженные и земля", главными героями которой стали вынужденные мигрировать беженцы народности рохинджа и пейзажи южного Бангладеш, поставленные этой миграцией на грань медленного уничтожения. Тема беженцев и вынужденной миграции стала лейтмотивом всего конкурса Стенина 2019 года. Это доказывает то, как распределились призы среди участников шорт-листа.
Первого места в номинации "Главные новости" удостоились две работы: пронзительный кадр фотографа из Франции Самира Аль Думи "От одного конфликта к другому", в объективе которого мужчина, прижимающий к себе раненную девочку после авианалета на Дамаск, а также фотохроника "Караван мигрантов" американской журналистки Китры Кахана, запечатлевшей беженцев из Центральной Америки в приграничной с США мексиканской Тихуане.
На открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в выставочном комплексе Государственного исторического музея
11 сентября, 08:00Культура
Лучшие фото конкурса имени Андрея Стенина: это просто надо видеть
Лучшей одиночной работой в номинации "Моя планета" стала фотография "Распил" Джастина Салливана (ЮАР). На ней запечатлен африканский слон, расчлененный браконьерами в Северной Ботсване. Лучшей серией в номинации "Портрет. Герой нашего времени" признан репортаж фотографа из Бангладеш Мушфикула Алама — "История мучений" женщин народа рохинджа, подвергшихся насилию. Полный список призовых мест лауреатов конкурса-2019 опубликован на сайте stenincontest.ru.
Выставочный комплекс Государственного исторического музея стал первой площадкой для работ победителей конкурса, после чего они совершат мировое турне. Вход на экспозицию свободный для всех желающих в часы работы музея. Выставка дополнена виртуальным путеводителем.

О конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
10 сентября, 19:59РИА Новости
Киселев назвал фотоконкурс имени Стенина инструментом защиты журналистов
В 2019 году Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура". Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, информационное агентство PNA, онлайн-портал и газета AlYoum AlSabee, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, интернет-портал "Жэньминьван", информационное агентство Prensa Latina, медиагруппа The Nation. В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, Школа визуальных искусств, Академия фотографии, информационный портал YOung JOurnalists, журнал "National Geographic Россия", журнал Contrastes, журнал Fotoargenta, интернет-портал All About Photo, Клуб фотографии Нью-Дели, журнал Cuartoscuro, журнал EYE. Международная площадка-партнер – фестиваль PhotON.
000000
Обсудить 0
Андрей СтенинРоссияНовости агентства
Рекомендуем
VR-очки в презентационной зоне РИА.Lab на стенде МИА Россия сегодня
РИА Новости представит свои VR-проекты на "М.Видео Electronics Show 2019"
РИА
Новости
Руководитель центра инновационной журналистики МИА Россия сегодня Иван Громов на церемонии вручения международной премии IPRA Golden World Awards 2019 в Ереване, Армения
VR-проекту РИА Новости вручена премия IPRA Golden World Awards
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
Лагерь сирийских беженцев "Рукбан"
Директор Института глобального климата и экологии Анна Романовская
Анна Романовская: количество выбросов страны должно зависеть от ее развития
Лента
новостей
Москва-сити
Москва увеличила в первом полугодии агроэкспорт в Китай на 44%
14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь
Посол РФ в КНР назвал отношения двух стран образцом стабильности
14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь
В КНР выпустят почтовые марки в честь 70-летия дипотношений России и Китая
Русская Арктика
Национальный парк "Русская Арктика" посетило рекордное число туристов
Шанхай
В Шанхае начался третий Китайско-российский диалог об инновациях
Директор музея Прадо Мигель Фаломир
Директор музея Прадо Мигель Фаломир: русскую живопись в Испании мало знают
Земля Франца-Иосифа, остров Гукера, бухта Тихая
Ученые из России и Китая обсудили сотрудничество в Арктике
Кареты скорой помощи в Индии
На западе Индии число жертв ливней и наводнений достигло 17 человек
Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Спикер парламента КНР поздравил Матвиенко с избранием председателем СФ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:28В Ярославской области пассажир автобуса погиб в ДТП с грузовиком
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
Лента новостейМолния