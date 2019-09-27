Выставка фотоконкурса имени Андрея Стенина продлит работу до 14 октября

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Экспозиция работ лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2019 года, развернутая в Выставочном комплексе Государственного исторического музея (Площадь Революции, д. 2/3) с 11 сентября, продлит свою работу до 14 октября, сообщили в пятницу организаторы. Первоначально ее планировалось завершить 29 сентября.
"Выставка победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина пользуется большим интересом у наших посетителей – меньше чем за три недели на ней побывали более 5000 человек, – отметил директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин. – Это уникальная возможность познакомиться с творчеством лучших молодых фотографов, освещающих актуальные проблемы современности, а значит, и расширить свои представления о том мире, в котором мы живем".
Гран-при конкурса в этом году был отмечен итальянец Габриэле Чеккони за серию фотографий "Отверженные и земля", главными героями которой стали вынужденные мигрировать беженцы народности рохинджа и пейзажи южного Бангладеш, поставленные этой миграцией на грань медленного уничтожения. Тема беженцев и вынужденной миграции стала лейтмотивом всего конкурса Стенина 2019 года. Это доказывает то, как распределились призы среди участников шорт-листа.
Первого места в номинации "Главные новости" удостоились две работы: пронзительный кадр фотографа из Франции Самира Аль Думи "От одного конфликта к другому", в объективе которого мужчина, прижимающий к себе раненную девочку после авианалета на Дамаск, а также фотохроника "Караван мигрантов" американской журналистки Китры Кахана, запечатлевшей беженцев из Центральной Америки в приграничной с США мексиканской Тихуане.
Лучшей одиночной работой в номинации "Моя планета" стала фотография "Распил" Джастина Салливана (ЮАР). На ней запечатлен африканский слон, расчлененный браконьерами в Северной Ботсване. Лучшей серией в номинации "Портрет. Герой нашего времени" признан репортаж фотографа из Бангладеш Мушфикула Алама — "История мучений" женщин народа рохинджа, подвергшихся насилию. Полный список призовых мест лауреатов конкурса-2019 опубликован на сайте stenincontest.ru.
Выставочный комплекс Государственного исторического музея стал первой площадкой для работ победителей конкурса, после чего они совершат мировое турне. Вход на экспозицию свободный для всех желающих в часы работы музея. Выставка дополнена виртуальным путеводителем.
О конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
В 2019 году Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура". Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, информационное агентство PNA, онлайн-портал и газета AlYoum AlSabee, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, интернет-портал "Жэньминьван", информационное агентство Prensa Latina, медиагруппа The Nation. В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, Школа визуальных искусств, Академия фотографии, информационный портал YOung JOurnalists, журнал "National Geographic Россия", журнал Contrastes, журнал Fotoargenta, интернет-портал All About Photo, Клуб фотографии Нью-Дели, журнал Cuartoscuro, журнал EYE. Международная площадка-партнер – фестиваль PhotON.