Выставка фотоконкурса имени Андрея Стенина продлит работу до 14 октября

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Экспозиция работ лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2019 года, развернутая в Выставочном комплексе Государственного исторического музея (Площадь Революции, д. 2/3) с 11 сентября, продлит свою работу до 14 октября, сообщили в пятницу организаторы. Первоначально ее планировалось завершить 29 сентября.

"Выставка победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина пользуется большим интересом у наших посетителей – меньше чем за три недели на ней побывали более 5000 человек, – отметил директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин. – Это уникальная возможность познакомиться с творчеством лучших молодых фотографов, освещающих актуальные проблемы современности, а значит, и расширить свои представления о том мире, в котором мы живем".

Гран-при конкурса в этом году был отмечен итальянец Габриэле Чеккони за серию фотографий "Отверженные и земля", главными героями которой стали вынужденные мигрировать беженцы народности рохинджа и пейзажи южного Бангладеш, поставленные этой миграцией на грань медленного уничтожения. Тема беженцев и вынужденной миграции стала лейтмотивом всего конкурса Стенина 2019 года. Это доказывает то, как распределились призы среди участников шорт-листа.

Первого места в номинации "Главные новости" удостоились две работы: пронзительный кадр фотографа из Франции Самира Аль Думи "От одного конфликта к другому", в объективе которого мужчина, прижимающий к себе раненную девочку после авианалета на Дамаск, а также фотохроника "Караван мигрантов" американской журналистки Китры Кахана, запечатлевшей беженцев из Центральной Америки в приграничной с США мексиканской Тихуане.

Лучшей одиночной работой в номинации "Моя планета" стала фотография "Распил" Джастина Салливана (ЮАР). На ней запечатлен африканский слон, расчлененный браконьерами в Северной Ботсване. Лучшей серией в номинации "Портрет. Герой нашего времени" признан репортаж фотографа из Бангладеш Мушфикула Алама — "История мучений" женщин народа рохинджа, подвергшихся насилию. Полный список призовых мест лауреатов конкурса-2019 опубликован на сайте stenincontest.ru

Выставочный комплекс Государственного исторического музея стал первой площадкой для работ победителей конкурса, после чего они совершат мировое турне. Вход на экспозицию свободный для всех желающих в часы работы музея. Выставка дополнена виртуальным путеводителем.

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