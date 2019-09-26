Посол России в США назвал расширение санкций очередным деструктивным шагом

ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. Москва до сегодняшних санкций Вашингтона рассчитывала, что глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео на встрече в Нью-Йорке смогут сконцентрироваться на улучшении отношений, но теперь они будут вынуждены начать с обсуждения проблем виз и санкций, заявил в четверг посол РФ в США Анатолий Антонов.

Ранее в четверг минфин США заявил, что Вашингтон ввел санкции против одной российской компании, трех граждан РФ и пяти судов, сочтя, что они нарушили режим санкций по Сирии, создав схему по доставке авиационного топлива в страну. В МИД РФ санкции назвали абсолютно неприемлемыми.

"Примечательно, что все это происходит накануне встречи С.В. Лаврова и М. Помпео в Нью-Йорке. Мы рассчитывали, что главы внешнеполитических ведомств смогут в большей степени сконцентрироваться на улучшении отношений между нашими странами. Вместо этого министры вынуждены будут начать с обсуждения искусственно создаваемых проблем - визовой и санкционной", - говорится в заявлении посла на странице дипмиссии в Facebook

По его словам, это очередной деструктивный шаг со стороны американских партнеров.