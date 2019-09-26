Посол России в США назвал расширение санкций очередным деструктивным шагом

ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. Москва до сегодняшних санкций Вашингтона рассчитывала, что глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео на встрече в Нью-Йорке смогут сконцентрироваться на улучшении отношений, но теперь они будут вынуждены начать с обсуждения проблем виз и санкций, заявил в четверг посол РФ в США Анатолий Антонов.
Ранее в четверг минфин США заявил, что Вашингтон ввел санкции против одной российской компании, трех граждан РФ и пяти судов, сочтя, что они нарушили режим санкций по Сирии, создав схему по доставке авиационного топлива в страну. В МИД РФ санкции назвали абсолютно неприемлемыми.
Вчера, 21:26Сказано в эфире"Такое отношение у США к миру". Эксперт о новых санкциях против россиянСША ввели ограничения в отношении российской компании, трех граждан и ряда грузовых судов за поставки авиационного топлива в Сирию. Политолог Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik прокомментировал это решение.
"Примечательно, что все это происходит накануне встречи С.В. Лаврова и М. Помпео в Нью-Йорке. Мы рассчитывали, что главы внешнеполитических ведомств смогут в большей степени сконцентрироваться на улучшении отношений между нашими странами. Вместо этого министры вынуждены будут начать с обсуждения искусственно создаваемых проблем - визовой и санкционной", - говорится в заявлении посла на странице дипмиссии в Facebook.
По его словам, это очередной деструктивный шаг со стороны американских партнеров.
"Мы уже неоднократно заявляли, что не приемлем таких подходов, односторонние ограничительные меры не признаем. Соединенные Штаты по-прежнему предпочитают язык санкций конструктивному диалогу и взаимодействию с Россией по важным для мировой стабильности темам", - добавил дипломат.