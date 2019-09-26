Отопление в квартирах Подмосковья появится раньше запланированного срока

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Московской области начался отопительный сезон ‒ более 98% социальных объектов уже обеспечены теплом. До 30 сентября тепло придет во все многоквартирные дома Подмосковья. Такое заявление сделал вице-губернатор региона Дмитрий Пестов во время эфира с главой Московской области Андреем Воробьевым на телеканале В Московской области начался отопительный сезон ‒ более 98% социальных объектов уже обеспечены теплом. До 30 сентября тепло придет во все многоквартирные дома Подмосковья. Такое заявление сделал вице-губернатор региона Дмитрий Пестов во время эфира с главой Московской области Андреем Воробьевым на телеканале "360" . Губернатор Подмосковья отметил, что в этом году тема отопления особенно актуальна, поскольку минувшая неделя была достаточно прохладной для сентября.

"В рамках постановления правительства мы внимательно отслеживаем, когда тепло должно быть включено и, конечно, всегда делаем исключения ‒ включаем отопление раньше. Точно предсказать прогноз погоды никто не может, поэтому с 20 сентября мы приступили к включению всех наших котельных. Этот процесс занимает порядка 10 дней. Сегодня абсолютное большинство социальных объектов подключено к отоплению", ‒ заявил губернатор Московской области.

Он добавил, что ему известно обо всех поступающих жалобах, и он держит ситуацию под личным контролем. По словам губернатора, на сегодняшний день из нескольких тысяч социальных объектов не подключены буквально десять.

По словам вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова, сейчас отоплением обеспечены 98,5% всех объектов социальной сферы и 90% жилых домов.

"Мы отремонтировали 10,5 тысячи километров теплосетей, 2,5 тысячи котельных, подготовили к зиме 54 тысячи многоквартирных домов. Подключение тепла нормативно занимает 14 дней, но, по поручению губернатора, с каждым годом мы сокращаем этот срок. За тот год полностью процесс у нас занял 10 дней, в этом году мы за семь-восемь дней полностью запустим тепло", ‒ сообщил Дмитрий Пестов и добавил, что с 2013 года улучшено качество работы 536 котельных.

По данным Центра управления регионом, самое большое количество жалоб на холод ранее поступало из Софрино-1, Можайска и Рошаля. Так, в Рошале новые котельные запустили в прошлом году. По словам сотрудников, они работают в штатном режиме. Социальные объекты в Рошале уже полностью отапливаются, как и жилые дома.