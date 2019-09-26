На пожаре в здании ресторане в Набережных Челнах обнаружили тело ребенка

КАЗАНЬ, 26 сен - РИА Новости. Пожарные обнаружили при тушении пожара в заброшенном здании ресторана "Арарат" в Набережных Челнах тело ребенка, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.

По данным регионального ГУМЧС, сообщение о горении кровли здания недействующего ресторана "Арарат" в Набережных Челнах на проспекте Сююмбике, 2а поступило в 17.04 мск. Из-под кровли здания на площади 600 квадратных метров выбивался густой черный дым, наблюдались отдельные очаги открытого горения. Здание не электрифицировано и не газифицировано. В 19.27 мск открытое горение было ликвидировано.

"На пожаре в заброшенном ресторане "Арарат" обнаружено тело ребенка", - говорится в сообщении.