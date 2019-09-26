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РИА Новости

На пожаре в здании ресторане в Набережных Челнах обнаружили тело ребенка

20:03 26.09.2019 (обновлено: 20:15 26.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
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КАЗАНЬ, 26 сен - РИА Новости. Пожарные обнаружили при тушении пожара в заброшенном здании ресторана "Арарат" в Набережных Челнах тело ребенка, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
По данным регионального ГУМЧС, сообщение о горении кровли здания недействующего ресторана "Арарат" в Набережных Челнах на проспекте Сююмбике, 2а поступило в 17.04 мск. Из-под кровли здания на площади 600 квадратных метров выбивался густой черный дым, наблюдались отдельные очаги открытого горения. Здание не электрифицировано и не газифицировано. В 19.27 мск открытое горение было ликвидировано.
"На пожаре в заброшенном ресторане "Арарат" обнаружено тело ребенка", - говорится в сообщении.
Из-за сильного задымления из близлежащих домов были эвакуированы порядка 100 человек. Проработан вопрос о размещении эвакуированных при необходимости в здании школы, находящейся во дворе дома.
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