Суд в Киргизии арестовал телохранителя Атамбаева

БИШКЕК, 26 сен - РИА Новости. Первомайский районный суд Бишкека Киргизии в четверг принял решение об аресте Каната Сагынбаева - телохранителя экс-президента Алмазбека Атамбаева, сообщили РИА Новости в канцелярии суда.

"Согласно решению суда, он водворен в СИЗО-1 до 8 октября", - заявил представитель канцелярии.

Сотрудник Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) был приставлен ведомством к Атамбаеву в качестве госохраны, которая по закону полагается всем бывшим главам государств. Во время спецоперации по задержанию бывшего лидера страны Сагынбаев, как заявили в ГКНБ, не получил приказа оставить свой пост и продолжал охранять Атамбаева от сотрудников правоохранительных органов. Двадцатого сентября Сагынбаева уволили из комитета. В его отношении возбудили уголовные дела по статьям "Убийство группой лиц", "Массовые беспорядки", "Злоупотребление должностным положением" и "Воспрепятствование действиям следователя или другого должностного лица".

Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.