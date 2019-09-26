Макрон разместил в своем Twitter фотографию Жака Ширака

ПАРИЖ, 26 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон вечером в четверг разместил в своём аккаунте в Twitter портрет умершего утром бывшего главы государства Жака Ширака.
Цветная фотография сопровождается траурной лентой и годами жизни Ширака: 1932-2019. Никаких слов запись не содержит.
26 сентября 2019 г.
Ширак, занимавший пост президента Франции с 1995 по 2007 год, ушёл из жизни утром в четверг в окружении своих родных. Бывшему главе государства было 86 лет.
К 18.30 парижского времени (19:30 мск) нынешний французский лидер, в отличие от других своих предшественников, ещё не выразил публично соболезнований в связи с кончиной Ширака. Его обращение к народу страны ожидается в 20.00 (21.00 мск). Также сообщалось, что Макрон отменил поездку в коммуну Родез в Окситании из-за трагического известия.