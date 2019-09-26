Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T19:51Z
https://ria.ru/20190926/1559180581.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155765/78/1557657896_0:0:3132:1763_1036x0_80_0_0_fcac7282c39e3d8d555d9addc0e81c23.jpg
РИА Новости

Макрон разместил в своем Twitter фотографию Жака Ширака

19:51 26.09.2019
182
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
ПАРИЖ, 26 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон вечером в четверг разместил в своём аккаунте в Twitter портрет умершего утром бывшего главы государства Жака Ширака.
Цветная фотография сопровождается траурной лентой и годами жизни Ширака: 1932-2019. Никаких слов запись не содержит.
Ширак, занимавший пост президента Франции с 1995 по 2007 год, ушёл из жизни утром в четверг в окружении своих родных. Бывшему главе государства было 86 лет.
К 18.30 парижского времени (19:30 мск) нынешний французский лидер, в отличие от других своих предшественников, ещё не выразил публично соболезнований в связи с кончиной Ширака. Его обращение к народу страны ожидается в 20.00 (21.00 мск). Также сообщалось, что Макрон отменил поездку в коммуну Родез в Окситании из-за трагического известия.
Жак Ширак. 2001 год
Вчера, 17:13РИА Новости
Жак Ширак: политический лев и любитель России
000130
Обсудить 0
Умер Жак ШиракЭммануэль МакронЖак ШиракФранцияВ мире
Рекомендуем
Слева направо: президент США Билл Клинтон, президент РФ Борис Ельцин, президент Франции Жак Ширак после подписания Основополагающего акта Россия-Нато
Наина Ельцина назвала Ширака выдающимся политиком и настоящим интеллигентом
РИА
Новости
Госсекретарь США Майк Помпео
США ввели санкции против Рауля Кастро и его семьи
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео назвал причину введения новых санкций против России
Обращение экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Стоп-кадр видео
Суд в Киргизии арестовал телохранителя Атамбаева
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США. 24 сентября 2019
Зеленский объяснил критику в адрес Макрона и Меркель
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси
Пелоси заявила, что не спешит с выводами по импичменту Трампа
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Глава МИД Чили на встрече с Лавровым похвалил его внешний вид
Кристофер Форд
США еще не приняли решения о судьбе договора СНВ-3
Солист рок-группы Кино Виктор Цой
Отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели музыканта
Президент Франции Жак Ширак
Жак Ширак воплощал собой идею Франции, заявил Макрон
Мэр Киева Виталий Кличко
Кличко оценил намерение властей провести досрочные выборы мэра Киева
Монумент Независимости Украины в Киеве
Эксперт прокомментировал лишение лицензий вещателей канала "112.Украина"
Неделя российского интернета
В России разработали меморандум для координации работы доменов .RU и .РФ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
03:38Ученые определили страны, которые могут наращивать выбросы парниковых газов
03:37Гутерреш приветствовал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
03:35Росприроднадзор предварительно запретил вылов морских животных в 2020 году
03:33В Госдепе считают, что российские военные могли знать о возможной химатаке
03:30Буксир присоединился к спасательной операции на плавбазе на Сахалине
03:27Гутерреш на встрече с Зеленским поддержал "нормандский формат"
03:26Facebook начала тестировать в Австралии функцию, скрывающую счетчик лайков
Лента новостейМолния