Макрон разместил в своем Twitter фотографию Жака Ширака

Ширак, занимавший пост президента Франции с 1995 по 2007 год, ушёл из жизни утром в четверг в окружении своих родных. Бывшему главе государства было 86 лет.

К 18.30 парижского времени (19:30 мск) нынешний французский лидер, в отличие от других своих предшественников, ещё не выразил публично соболезнований в связи с кончиной Ширака. Его обращение к народу страны ожидается в 20.00 (21.00 мск). Также сообщалось, что Макрон отменил поездку в коммуну Родез в Окситании из-за трагического известия.