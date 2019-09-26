В Узбекистане суд освободил ученого, осужденного на пять лет за госизмену

ТАШКЕНТ, 26 сен - РИА Новости. Ташкентский областной суд по уголовным делам в четверг реабилитировал и освободил ученого-востоковеда Андрея Кубатина, осужденного в 2017 года на пять лет за госизмену, сообщил пресс-центр уполномоченного парламента Узбекистана по правам человека.

"Двадцать шестого сентября 2019 года определением апелляционной инстанции Ташкентского областного суда по уголовным делам реабилитирован и освобожден из зала суда Кубатин А.В", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра омбудсмена, Кубатин в 2017 году был осужден по статье Уголовного кодекса Узбекистана "Измена государству" и приговорен к пяти годам лишения свободы.

"Спасибо всем за поддержку! Спасибо близким, родным за то, что поддерживали, все делали. Спасибо нашему президенту, что такие реформы, что люди добиваются справедливости. Спасибо судьям, которые (держат) обещания народу, что они должны стать домом справедливости", - сказал Кубатин после освобождения в своем видеообращении в Facebook