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РИА Новости

В Узбекистане суд освободил ученого, осужденного на пять лет за госизмену

19:46 26.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкГорода мира. Ташкент
Города мира. Ташкент
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Города мира. Ташкент. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 26 сен - РИА Новости. Ташкентский областной суд по уголовным делам в четверг реабилитировал и освободил ученого-востоковеда Андрея Кубатина, осужденного в 2017 года на пять лет за госизмену, сообщил пресс-центр уполномоченного парламента Узбекистана по правам человека.
"Двадцать шестого сентября 2019 года определением апелляционной инстанции Ташкентского областного суда по уголовным делам реабилитирован и освобожден из зала суда Кубатин А.В", - говорится в сообщении.
По данным пресс-центра омбудсмена, Кубатин в 2017 году был осужден по статье Уголовного кодекса Узбекистана "Измена государству" и приговорен к пяти годам лишения свободы.
"Спасибо всем за поддержку! Спасибо близким, родным за то, что поддерживали, все делали. Спасибо нашему президенту, что такие реформы, что люди добиваются справедливости. Спасибо судьям, которые (держат) обещания народу, что они должны стать домом справедливости", - сказал Кубатин после освобождения в своем видеообращении в Facebook.
В феврале 2018 года более 40 ученых и специалистов из разных стран, в том числе из России, направили письмо президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву с просьбой освободить Кубатина. Тогда в письме указывалось, что ученый, преподаватель Ташкентского государственного института востоковедения, был незаконно обвинен в пересылке сканированных копий редких книг коллегам из Турции.
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