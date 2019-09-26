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РИА Новости

Лавров встретился с главой МИД Дании на полях Генассамблеи ООН

19:25 26.09.2019
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
ООН, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Дании Йеппе Кофодом на полях ГА ООН.
Перед началом встречи министры поприветствовали друг друга, после чего переговоры продолжились в закрытом для прессы формате.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 15:48РИА Новости
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Ранее в четверг Лавров встретился с премьер-министром Пакистана, президентом Кипра, поучаствовал во встрече глав МИД стран БРИКС. Источник в российской делегации ранее сообщил журналистам, что в четверг Лавров также проведёт переговоры с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.
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Генеральная Ассамблея ООНСергей ЛавровДанияООНВ мире
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