Лавров встретился с главой МИД Дании на полях Генассамблеи ООН

ООН, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Дании Йеппе Кофодом на полях ГА ООН.
Перед началом встречи министры поприветствовали друг друга, после чего переговоры продолжились в закрытом для прессы формате.
Ранее в четверг Лавров встретился с премьер-министром Пакистана, президентом Кипра, поучаствовал во встрече глав МИД стран БРИКС. Источник в российской делегации ранее сообщил журналистам, что в четверг Лавров также проведёт переговоры с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.