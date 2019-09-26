Лавров встретился с главой МИД Дании на полях Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

ООН, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Дании Йеппе Кофодом на полях ГА ООН.

Перед началом встречи министры поприветствовали друг друга, после чего переговоры продолжились в закрытом для прессы формате.