В СПЧ оценили законопроект об отмене сроков за нарушения на митингах

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Упрощение санкций за нарушения на митингах могут подвергнуть опасности жителей мегаполисов России и привести к определенным социальным взрывам с последствиями, в том числе с жертвами, считает член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игорь Борисов.
Ранее депутат Госдумы Сергей Шаргунов внес в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить санкцию в виде лишения свободы за нарушение порядка проведения митинга, если действия гражданина не повлекли насилия. Предлагается также снизить максимальной срок лишения свободы с пяти лет по действующей санкции до трех лет.
"Мы рискуем подвергнуть опасности население наших мегаполисов и привести к определенным социальным взрывам с последствиями, в том числе с жертвами. Мы знаем, что происходило в Париже, мы знаем, что сейчас происходит в Гонконге. Здесь каждый политик и каждый гражданин РФ должен думать, к чему он призывает население и как будет обеспечена безопасность проведения этой публичной акции. Потому что провокации возможны, и мы должны четко обеспечить как безопасность населения, так и право на спокойную мирную жизнь в больших мегаполисах", - сказал РИА Новости Борисов.
По его словам, внесение такой поправки преждевременно… Мы сегодня не можем понимать, инициатор призывает население к проведению какой-то политической акции в своих интересах, будь они коммерческие, паблик-интересы, политические, либо действительно призывает собраться население на пробежку по бульварному кольцу без каких-либо политических требований, что сегодня по смыслу не является массовой публичной акцией", - пояснил правозащитник.
"Поэтому это следующий этап, когда мы найдем оптимальную конструкцию закона проведения массовых публичных мероприятий, потому что действительно там есть определенные проблемы, с одной стороны - уведомительного порядка, а с другой стороны - возможности властей не давать разрешение на проведение этих митингов, даже не предоставляя разумную альтернативу. Поэтому здесь еще стоит впереди процесс поиска компромиссов в рамках регулирования этих процедур организации публичных массовых мероприятий в больших мегаполисах - Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск", - отметил он.
Помимо этого Борисов добавил, что уже вторым этапом нужно пересматривать санкции за неисполнение требований от обновленного порядка организаций и проведения массовых публичных мероприятий.