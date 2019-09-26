В СПЧ оценили законопроект об отмене сроков за нарушения на митингах

"Мы рискуем подвергнуть опасности население наших мегаполисов и привести к определенным социальным взрывам с последствиями, в том числе с жертвами. Мы знаем, что происходило в Париже, мы знаем, что сейчас происходит в Гонконге. Здесь каждый политик и каждый гражданин РФ должен думать, к чему он призывает население и как будет обеспечена безопасность проведения этой публичной акции. Потому что провокации возможны, и мы должны четко обеспечить как безопасность населения, так и право на спокойную мирную жизнь в больших мегаполисах", - сказал РИА Новости Борисов.