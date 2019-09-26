В Госдуме прокомментировали расширение санкций США против России

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя новые санкции США против РФ, назвал их привычным для Вашингтона инструментом и проявлением борьбы с неугодной политикой.

Ранее США ввели санкции против пяти российских судов за нарушение режима санкций по Сирии. Согласно заявлению, санкции введены за участие в схеме, созданной "для обеспечения доставки авиационного топлива российским военным, действующим в Сирии". Под них попали одна компания, три физических лица и пять судов.

"Санкционная дубина" стала для США привычным инструментом внешней политики. В отношении российских граждан и компаний введено уже более 70 различных видов ограничительных мер, и все они, как признают уже даже и на Западе, не оказывают никакого политического эффекта", - сказал Слуцкий РИА Новости.

Он также отметил, что санкционный путь - "путь в никуда". "Он точно не приведет к прекращению войны, победе над терроризмом или установлению мира. Еще одно проявление борьбы с неугодной Вашингтону политикой, а не за демократию. Ну и традиционно в таких случаях могу с уверенностью предположить, что новые санкции не останутся без адекватного ответа с российской стороны", - сказал Слуцкий.