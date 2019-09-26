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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали расширение санкций США против России

18:38 26.09.2019 (обновлено: 18:48 26.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя новые санкции США против РФ, назвал их привычным для Вашингтона инструментом и проявлением борьбы с неугодной политикой.
Ранее США ввели санкции против пяти российских судов за нарушение режима санкций по Сирии. Согласно заявлению, санкции введены за участие в схеме, созданной "для обеспечения доставки авиационного топлива российским военным, действующим в Сирии". Под них попали одна компания, три физических лица и пять судов.
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"Санкционная дубина" стала для США привычным инструментом внешней политики. В отношении российских граждан и компаний введено уже более 70 различных видов ограничительных мер, и все они, как признают уже даже и на Западе, не оказывают никакого политического эффекта", - сказал Слуцкий РИА Новости.
Он также отметил, что санкционный путь - "путь в никуда". "Он точно не приведет к прекращению войны, победе над терроризмом или установлению мира. Еще одно проявление борьбы с неугодной Вашингтону политикой, а не за демократию. Ну и традиционно в таких случаях могу с уверенностью предположить, что новые санкции не останутся без адекватного ответа с российской стороны", - сказал Слуцкий.
В санкционный список включена российская компания ООО "Маритайм ассистанс" (Maritime Assistance LLC), связанная, по мнению минфина, с ранее находившейся под санкциями в связи с Украиной компанией "Совфрахт". Согласно заявлению, в дополнение санкции сегодня наложены на собственность российской компании "Транспетрочарт" (Transpetrochart Co Ltd), обеспечивавшей "Совфрахт" материальной поддержкой. Под санкции попали суда OT-2077, "Пассат", "Сиг", "Судак" и "Язь", принадлежащие "Транспетрочарту".
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