Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T18:13Z
https://ria.ru/20190926/1559175491.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155021/65/1550216566_0:0:2860:1609_1036x0_80_0_0_2578ba7053b6e15c345b9358ae00c430.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл надеется, что его книги будут полезны студентам

18:13 26.09.2019
250
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
ТОЛЬЯТТИ, 26 сен - РИА Новости, Артем Буденный. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сомневается, что все его труды прочтут "от корки до корки", но считает, что в них может быть что-то полезное.
"Есть собрание сочинений патриарха. Когда я смотрю коробочку, сколько там томов, 13, кажется, понимаю, что ни один нормальный человек эти книжечки не прочитает. Читать от корки до корки невозможно", - сказал патриарх на встрече со студентами и преподавателями Поволжского православного института.
Тем не менее, он надеется, что в книгах можно найти много полезного.
"В этих книжечках… иногда по темам, содержанию, можно найти что-то, что может помочь вам во время ваших размышлений о самих себе, о жизни, о вашей вере, о верности церкви и отечеству нашему", - сказал патриарх.
VII Рождественские парламентские встречи
16 июня, 14:31Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл объяснил, почему Церковь никогда не ошибается
Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского открылся в 2014 году. Высшее образование там получают 530 человек. Это светский вуз, который готовит бакалавров по гуманитарным наукам и теологии.
Домовой храм Поволжского православного института возвели в 2014 году на пожертвования при поддержке правительства Самарской области. Храм назван в честь трех учителей и святителей, почитаемых Русской церковью: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
Патриарх Кирилл 26-27 сентября посещает Самарскую митрополию. Первый день визита проходит в Тольятти. Там глава Русской православной церкви встретился со студентами и преподавателями Поволжского православного института, а позже совершит богослужение в Спасо-Преображенском соборе. Во второй день он освятит Софийский собор в Самаре и встретится с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Патриарх уже посещал Православную классическую гимназию в 2008 году в качестве митрополита.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Вчера, 18:02Религия и мировоззрение
Патриарх призвал студентов сопротивляться "опасным течениям" в интернете
720126
Обсудить 2
Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Самарская областьОбщество
Рекомендуем
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх призвал студентов сопротивляться "опасным течениям" в интернете
РИА
Новости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл рассказал, какие книги читает в отпуске
Юные мусульманки во время молитвы
В РПЦ не увидели пользы для демографии в легализации многоженства
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
США расширили санкции против России
Лента
новостей
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время интервью на стенде МИА Россия сегодня во второй день ПМЭФ
Самарский губернатор представил патриарху концепцию паломнического центра
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
МИД предложил ответ на невыдачу американских виз российским делегатам
Бутылки вина на конвейере
Минсельхоз предложил визуально выделять вина из российского винограда
Военный в Судане
Судан закрыл границу с Ливией и ЦАР из-за угрозы безопасности
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
Полицейские, уволенные после дела Голунова, подали иски о восстановлении
База данных
Роскомнадзор выявил нарушения закона о данных пользователей у Mercedes-Benz
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В ЛДПР оценили законопроект об отмене сроков за нарушения на митингах
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини
Могерини изучает предложение Путина о моратории на РСМД
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
В МИД прокомментировали слушания в конгрессе о беседе Трампа и Зеленского
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Отмененный чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел с Кунашира
05:06Президента Белоруссии пригласили посетить Крым
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
03:38Ученые определили страны, которые могут наращивать выбросы парниковых газов
03:37Гутерреш приветствовал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
03:35Росприроднадзор предварительно запретил вылов морских животных в 2020 году
03:33В Госдепе считают, что российские военные могли знать о возможной химатаке
03:30Буксир присоединился к спасательной операции на плавбазе на Сахалине
Лента новостейМолния