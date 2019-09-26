Патриарх Кирилл надеется, что его книги будут полезны студентам

ТОЛЬЯТТИ, 26 сен - РИА Новости, Артем Буденный. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сомневается, что все его труды прочтут "от корки до корки", но считает, что в них может быть что-то полезное.

"Есть собрание сочинений патриарха. Когда я смотрю коробочку, сколько там томов, 13, кажется, понимаю, что ни один нормальный человек эти книжечки не прочитает. Читать от корки до корки невозможно", - сказал патриарх на встрече со студентами и преподавателями Поволжского православного института.

Тем не менее, он надеется, что в книгах можно найти много полезного.

"В этих книжечках… иногда по темам, содержанию, можно найти что-то, что может помочь вам во время ваших размышлений о самих себе, о жизни, о вашей вере, о верности церкви и отечеству нашему", - сказал патриарх.

Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского открылся в 2014 году. Высшее образование там получают 530 человек. Это светский вуз, который готовит бакалавров по гуманитарным наукам и теологии.

Домовой храм Поволжского православного института возвели в 2014 году на пожертвования при поддержке правительства Самарской области. Храм назван в честь трех учителей и святителей, почитаемых Русской церковью: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.