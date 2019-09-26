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РИА Новости

К международной акции "Наши герои" присоединилось 11 стран

18:05 26.09.2019 (обновлено: 18:06 26.09.2019)
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийУченики одной из школ на занятиях
Ученики одной из школ на занятиях
© РИА Новости / Константин Михальчевский
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Участниками международной акции "Наши герои" стали более 12 тысяч человек из 11 стран. Международная акция "Наши герои" проводится с 1 по 30 сентября в странах СНГ, Республике Абхазия и Республике Южная Осетия. Как сообщают организаторы, основная цель акции – выявление людей, которых школьники разных стран могут отнести к героям, судьба и жизнь которых связана как с родиной участника конкурса, так и с Россией, и заслуги которых значимы для обеих стран.
В частности, среди героев названы: Надежда Курченко – бортпроводница Сухумского авиационного отряда, была убита, пытаясь предотвратить угон самолета террористами; Шокан Уаликанов – казахский ученый и исследователь, оставил после себя богатое наследие; Кралев Александр – защитник Приднестровья в 1992 году; Шаахмед Шамахмудов – кузнец, взял на воспитание и усыновили 15 детей, потерявших родителей и эвакуированных во время ВОВ в Ташкент.
Организаторами являются Россотрудничество и АНО "Сделаем вместе" при поддержке Министерства просвещения РФ.
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РоссотрудничествоСНГАбхазияЮжная ОсетияОбщество
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