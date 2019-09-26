К международной акции "Наши герои" присоединилось 11 стран

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Участниками международной акции "Наши герои" стали более 12 тысяч человек из 11 стран. Международная акция "Наши герои" проводится с 1 по 30 сентября в странах СНГ, Республике Абхазия и Республике Южная Осетия. Как сообщают организаторы, основная цель акции – выявление людей, которых школьники разных стран могут отнести к героям, судьба и жизнь которых связана как с родиной участника конкурса, так и с Россией, и заслуги которых значимы для обеих стран.