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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх призвал студентов сопротивляться "опасным течениям" в интернете

18:02 26.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
ТОЛЬЯТТИ, 26 сен - РИА Новости, Артем Буденный. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал студенческую молодежь сопротивляться "опасным течениям" в интернете и СМИ путем "настроя мысли" и "воспитания воли", чтобы информационный поток их "не раздавил".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 26-27 сентября посещает Самарскую митрополию. Первый день визита проходит в Тольятти. Там глава РПЦ встретился со студентами и преподавателями Поволжского православного института, а позже совершит богослужение в Спасо-Преображенском соборе. Во второй день он освятит Софийский собор в Самаре и встретится с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.
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"Каждый из нас знает, какое огромное влияние оказывает на нас интернет и СМИ, сколько времени мы проводим у компьютера, какой огромный информационный поток на нас обрушивается... Не будьте безразличны к этому информационному потоку. Чтобы инфопоток не раздавил вас, нужно непременно иметь соответствующее "оборудование", то есть такой настрой мысли и воспитание воли, которое дает возможность идти против течения, если это течение опасно для умственного, нравственного и духовного состояния человека. Это и есть подлинная свобода", - сказал патриарх на встрече с учащимися Поволжского православного института.
Он привел как пример губительного влияния информационного потока ту обстановку, которая сложилась в России в предреволюционные годы, когда "люди были захвачены идеологией и идеями, не думая, чем может это обернуться, если кто-то начнет реализовывать эти проекты".
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"Спохватились тогда, когда начались убийства, репрессии, раскулачивание и уничтожение людей. Ждали свободы, а оказались в условиях, далеких от свободы. Народ наш потерял путеводную нить, чтобы сопротивляться пропаганде, а если говорить церковным языком – искушениям, которые порабощают человека", - сказал патриарх.
Он призвал студентов никогда не терять внутренней бдительности и "способности на то, что происходит вокруг нас, накладывать "Слово Божие" (Священное Писание - Прим. ред.).
"Как различать, где правда, а где ложь? Накладывайте на таких крикунов, героев, "выдающихся" людей, которые поражают вас всякими идеями – накладывайте на них критерий своей веры, нравственного закона, заповеди Божии. Поэтому вера наша – символ нашей свободы. Верующий человек – самый свободный", - отметил предстоятель Русской церкви.
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