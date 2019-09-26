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РИА Новости

На юге Москвы ликвидировали пожар в автосервисе и магазине

17:58 26.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Загоревшееся двухэтажное здание на юге Москвы, в котором расположены автосервис и магазин, потушено, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Ранее сообщалось, что загорелся чердак двухэтажного здания по адресу Загородное шоссе, дом 1, корпус 2, строение 12. В строении находятся автосервис и магазин.
"Здание потушили в 17.30", - рассказали в пресс-службе.
По уточненным данным, площадь пожара составила 30 квадратных метров.
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