На юге Москвы ликвидировали пожар в автосервисе и магазине

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Загоревшееся двухэтажное здание на юге Москвы, в котором расположены автосервис и магазин, потушено, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Ранее сообщалось, что загорелся чердак двухэтажного здания по адресу Загородное шоссе, дом 1, корпус 2, строение 12. В строении находятся автосервис и магазин.
"Здание потушили в 17.30", - рассказали в пресс-службе.
По уточненным данным, площадь пожара составила 30 квадратных метров.
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