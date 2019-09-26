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РИА Новости

Следователи назвали одну из возможных причин ЧП с Boeing в Барнауле

17:55 26.09.2019
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© Западно-Сибирское СУТ СК РоссииНа месте жесткой посадки самолета Боинг 767-300 в аэропорту Барнаула
На месте жесткой посадки самолета Боинг 767-300 в аэропорту Барнаула
© Западно-Сибирское СУТ СК России
БАРНАУЛ, 26 сен - РИА Новости. Следователи считают ошибку пилотирования и плохое техобслуживание основными версиями причины жесткой посадки самолета Boeing 767-300 в Барнауле, в результате которой пострадали более 50 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления СК РФ на транспорте.
Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air совершил жесткую посадку в Барнауле в среду вечером. По предварительной информации, во время приземления следовавшего из Вьетнама судна произошло задымление правой стойки шасси. Позднее компания сообщила РИА Новости, что посадка самолета в Барнауле прошла в штатном режиме, возгорание не подтвердилось.
На месте жесткой посадки самолета Боинг 767-300 в аэропорту Барнаула
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"Рассматриваются две версии причины инцидента в аэропорту Барнаула: ошибка пилотирования и некачественное техобслуживание. В настоящий момент назначены экспертизы и изучение документальной базы", - отметили в ведомстве.
Следственные органы Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки самолета авиакомпании Azur Air.
По данным Минтранса, на борту находился 341 человек, в том числе десять членов экипажа. Все службы аэропорта, включая спасательные, сработали оперативно, отметил Минтранс. Эвакуация проходила по надувным трапам. Пострадавшие пассажиры получили травмы из-за особенностей конструкции этих трапов, сообщал директор "Авиапредприятия "Алтай" Виталий Архипенко. По данным Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, всего за медпомощью обратились 56 человек, одна пассажирка находится в больнице.
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Жесткая посадка Boeing в БарнаулеBoeing 767Следственный комитет РФБарнаулПроисшествия
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