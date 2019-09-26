Следователи назвали одну из возможных причин ЧП с Boeing в Барнауле

БАРНАУЛ, 26 сен - РИА Новости. Следователи считают ошибку пилотирования и плохое техобслуживание основными версиями причины жесткой посадки самолета Boeing 767-300 в Барнауле, в результате которой пострадали более 50 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления СК РФ на транспорте.

Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air совершил жесткую посадку в Барнауле в среду вечером. По предварительной информации, во время приземления следовавшего из Вьетнама судна произошло задымление правой стойки шасси. Позднее компания сообщила РИА Новости, что посадка самолета в Барнауле прошла в штатном режиме, возгорание не подтвердилось.

"Рассматриваются две версии причины инцидента в аэропорту Барнаула: ошибка пилотирования и некачественное техобслуживание. В настоящий момент назначены экспертизы и изучение документальной базы", - отметили в ведомстве.

Следственные органы Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки самолета авиакомпании Azur Air.