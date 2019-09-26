В Госдуму внесли проект об упрощении организации производств в колониях

По ту сторону проволоки: как живут подростки после колонии Что делать со своей жизнью не знают многие тинейджеры. Но особенно тяжело тем, кто только вышел из воспитательных колоний. Как найти работу после тюрьмы и не столкнуться с неприятием общества – в четвертой части спецпроекта радио Sputnik "Недетские шалости".