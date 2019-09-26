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РИА Новости

В Госдуму внесли проект об упрощении организации производств в колониях

17:52 26.09.2019
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© Владимир МорозовИсправительная колония
Исправительная колония
© Владимир Морозов
Исправительная колония. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Сенаторы Андрей Кутепов и Дмитрий Шатохин внесли в Госдуму законопроект о возможности заключения договоров безвозмездного пользования или аренды на производственные объекты учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС) без проведения торгов, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ допускает такую возможность в случае, если ранее проведенные торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок, на условиях и по цене не ниже начальной цены, установленной на таких торгах.
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"Устранение необходимости проведения конкурсов, аукционов при размещении производств сторонними организациями в исправительных учреждениях ФСИН России значительно расширит возможности по привлечению осужденных к труду, а также позволит восстановить и содержать государственное имущество в надлежащем состоянии", - поясняют разработчики.
Они обращают внимание, что за федеральными казенными учреждениями УИС закреплены на праве оперативного управления производственные здания для организации трудовой адаптации осужденных, более 40% которых не эксплуатируется или эксплуатируется частично по причине отсутствия заказов и сбыта продукции.
При этом большинство неиспользуемых производственных объектов учреждений УИС требуют капитального или текущего ремонта. А проводимые в 2015-2018 годах учреждениями УИС аукционы на заключение договоров аренды имущества были признаны несостоявшимися при причине подачи одной заявки или отсутствия заявок.
"При оптимистическом прогнозе планируется заключение 337 договоров безвозмездного пользования, что позволит восстанавливать производственные объекты учреждений уголовно-исполнительной системы на сумму более 242 миллиона рублей ежегодно", - отмечается в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.
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