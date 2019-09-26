На юге Москвы загорелись автосервис и магазин

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Двухэтажное задние, на первом этаже которого расположен автосервис, а на втором - магазин, загорелось на юге Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"На Загородном шоссе произошло возгорание в двухэтажном здании. На первом этаже расположен автосервис, а на втором - магазин", - сообщил собеседник агентства.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, горит чердак двухэтажного здания по адресу Загородное шоссе, дом 1, корпус 2, строение 12. Площадь пожара составляет около 100 квадратных метров.