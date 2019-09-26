Нижегородская область выделит средства на субсидирование авиаперевозок

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Около 400 миллионов рублей планируется выделить из бюджета Нижегородской области на субсидирование региональных перевозок в 2019, 2020 и 2021 годах сообщает пресс-служба правительства региона.

Депутаты законодательного собрания Нижегородской области на заседании регионального парламента в четверг поддержали инициативу правительства Нижегородской области о предоставлении дополнительных средств для субсидирования региональных авиаперевозок.

"Согласно нововведениям, в 2019 году на субсидирование региональных авиаперевозок по новым направлениям: в Екатеринбург, Новосибирск, Самару и Санкт-Петербург - будет направлено еще 33,3 миллиона рублей. Деньги выделяются на условиях софинансирования: 40% из федерального бюджета и по 30% из региональных", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он сообщил, что на субсидирование региональных авиаперевозок в областном бюджете уже заложено 37,6 миллиона рублей ежегодно.

"В настоящее время из бюджета Нижегородской области субсидируются авиарейсы в Пермь, Краснодар и Казань. Также из бюджетов других регионов субсидируются авиамаршруты из Нижнего Новгорода в Калининград, Калугу и Ростов-на-Дону", - рассказал глава региона.

Кроме того, в 2020-2021 годах ежегодно будет заложено 161,1 миллиона рублей на субсидирование региональных авиаперевозок по направлениям: Екатеринбург, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Пермь, Казань, Краснодар, Геленджик, Сочи, Челябинск, Новосибирск.

Таким образом, за три года сумма субсидий из областного бюджета на эти цели составит 393,1 миллиона рублей, уточнили в пресс-службе правительства региона.

"Транспортная доступность, в том числе и авиасообщение – это сегодня и обязательное условие экономического развития региона и, в первую очередь, вопрос комфорта нижегородцев. Только за первое полугодие 2019 года мы видим рост на 28,6% числа пассажиров, которые выбрали полет в регионы России в обход московских аэропортов. Это подтверждает, что в развитии региональных авиаперевозок взят правильный курс", - сказал Никитин.