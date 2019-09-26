Круглый стол об актуальных вопросах отношений РФ с ФРГ и ЕС

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2 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол о текущем состоянии отношений России и Германии и об актуальных вопросах европейской политики.