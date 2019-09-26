Круглый стол об актуальных вопросах отношений РФ с ФРГ и ЕС

Участники:
- врио директора ИНИОН РАН, член-корреспондент РАН Алексей КУЗНЕЦОВ;
- заместитель директора Института Европы РАН Владислав БЕЛОВ;
- профессор МГИМО МИД России Борис ЗАРИЦКИЙ.
3 октября в Германии отмечают национальный праздник – День германского единства. В этот день вступил в силу Договор об объединении от 31 августа 1990 года: ГДР прекратила свое существования как государство, а Западный Берлин – как самостоятельная политическая единица с особым статусом. Почти 30 лет назад этот день стал своеобразным символом преодоления разделительных линий в Европе, однако сегодня они прочерчиваются вновь; изгоем европейской политики Запад пытается сделать Россию.
Как за прошедшие годы изменились российско-германские отношения? Каковы точки соприкосновения интересов Германии и России? Как санкционная политика Запада в отношении России отражается на российско-германском взаимодействии? Удастся ли сейчас реализовать так называемую "формулу Штайнмайера", которая может способствовать украинскому урегулированию? По каким вопросам реален продуктивный диалог с Германией и другими странами ЕС?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- врио директора ИНИОН РАН, член-корреспондент РАН Алексей КУЗНЕЦОВ;
- заместитель директора Института Европы РАН Владислав БЕЛОВ;
- профессор МГИМО МИД России Борис ЗАРИЦКИЙ.
3 октября в Германии отмечают национальный праздник – День германского единства. В этот день вступил в силу Договор об объединении от 31 августа 1990 года: ГДР прекратила свое существования как государство, а Западный Берлин – как самостоятельная политическая единица с особым статусом. Почти 30 лет назад этот день стал своеобразным символом преодоления разделительных линий в Европе, однако сегодня они прочерчиваются вновь; изгоем европейской политики Запад пытается сделать Россию.
Как за прошедшие годы изменились российско-германские отношения? Каковы точки соприкосновения интересов Германии и России? Как санкционная политика Запада в отношении России отражается на российско-германском взаимодействии? Удастся ли сейчас реализовать так называемую "формулу Штайнмайера", которая может способствовать украинскому урегулированию? По каким вопросам реален продуктивный диалог с Германией и другими странами ЕС?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/