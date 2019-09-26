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РИА Новости

Президент Сербии заявил в ООН, что гордится отношениями с Россией и Китаем

17:19 26.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлександр Вучич
Александр Вучич
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ООН, 26 сен – РИА Новости. Сербия гордится тем, что отношения с Россией и КНР находятся в фокусе ее внешней политики, заявил сербский президент Александр Вучич, выступая на Генассамблее ООН.
Сербский лидер заявил, что Белград хочет улучшить и развивать сотрудничество со всеми африканскими, азиатскими и латиноамериканскими странами, потому что "так мы видим будущее Сербии и мира".
"Мы на нашем пути к ЕС поддерживаем партнерские отношения с западными странами, США, но также и гордимся нашими отношениями с Россией, КНР, азиатскими, африканскими и латиноамериканскими странами, которые находятся в фокусе нашей внешней политики", - заявил Вучич.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 04:10РИА Новости
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Александр ВучичГенеральная Ассамблея ООНСербияКитайООНРоссияВ мире
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