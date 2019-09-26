В Нижнем Новгороде осудили женщину, продававшую несуществующих собак

Следствием установлено, что нижегородка, которая занимается разведением и продажей породистых животных, выбрала среди своих покупателей граждан Китая, проживающих в отдаленных регионах России, и предложила им приобрести собак породы французский бульдог. При этом женщина использовала фотографии животных других заводчиков, выдавая их за свои. В итоге гражданка КНР заплатила ей за собаку 200 тысяч рублей, гражданин КНР - 2,417 миллиона рублей за семь собак этой породы. После перечисления денег приобретенных собак покупатели не получили, нижегородка на связь с ними не вышла.