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РИА Новости

В Нижнем Новгороде осудили женщину, продававшую несуществующих собак

17:17 26.09.2019 (обновлено: 17:19 26.09.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкСобака породы французский бульдог на Международной выставке собак "Евразия"
Собака породы французский бульдог на Международной выставке собак Евразия
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Собака породы французский бульдог на Международной выставке собак "Евразия". Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Жительница Нижнего Новгорода получила пять лет колонии за продажу несуществующих собак за 2,5 миллиона рублей гражданам Китая, сообщается на сайте Сормовского районного суда.
Следствием установлено, что нижегородка, которая занимается разведением и продажей породистых животных, выбрала среди своих покупателей граждан Китая, проживающих в отдаленных регионах России, и предложила им приобрести собак породы французский бульдог. При этом женщина использовала фотографии животных других заводчиков, выдавая их за свои. В итоге гражданка КНР заплатила ей за собаку 200 тысяч рублей, гражданин КНР - 2,417 миллиона рублей за семь собак этой породы. После перечисления денег приобретенных собак покупатели не получили, нижегородка на связь с ними не вышла.
Валерий Суханов. Архивное фото
3 декабря 2018, 12:18РИА Новости
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"Приговором Сормовского районного суда Нижнего Новгорода подсудимая признана виновной в мошенничестве, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Исполнение наказания в виде лишения свободы подсудимой отсрочено до достижения ребенком 14-летнего возраста", - говорится в сообщении.
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