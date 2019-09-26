Москалькова поддержала позицию правительства об отмене клеток в судах

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова поддерживает заключение правительства РФ на законопроект об отмене клеток в суде, говорится на официальном сайте омбудсмена.
Ранее сообщалось, что министр Дмитрий Медведев поручил Минюсту, МВД и Минфину России дополнительно проработать вопрос об установлении запрета на использование в залах судебных заседаний защитных кабин для помещения в них подозреваемых, обвиняемых, подсудимых. Правительство в свою очередь предложило уточнить разработанный Советом Федерации законопроект о запрете так называемых "клеток" в залах судебных заседаний и регламентировать категории подозреваемых, которые все же могут быть в них помещены.
"Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова приветствует положительное заключение, данное Правительством, на законопроект об отмене клеток и стеклянных кабин в залах судебного заседания", - говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что уполномоченный неоднократно заявляла о том, что помещение обвиняемого в клетку на судебном процессе унижает человеческое достоинство, и призывала общественность отказаться от этой практики. По мнению Татьяны Москальковой, такие меры допустимы лишь к особо опасным преступникам.