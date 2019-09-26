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РИА Новости

В Москве заработает сеть пунктов приема старой бытовой техники

17:15 26.09.2019
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© Лидия Станченко/ SputnikСтарая бытовая техника
Старая бытовая техника
© Лидия Станченко/ Sputnik
Старая бытовая техника. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Более 200 точек приема старых бытовых электроприборов начнут работать в сетевых магазинах электроники в столице и Московской области, собранные отходы отправятся на переработку, говорится в сообщении организаторов сети.
"Проект на территории Москвы и Московской области объединит более 200 точек сбора, три завода по переработке и прозрачную систему учета всех видов утилизируемой техники", - говорится в сообщении.
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Организаторы планируют собирать около четырех тысяч тонн техники ежегодно.
Принимать технику будут в магазинах "М.Видео" и "Эльдорадо", в цифровых салонах m_mobile, а перерабатывать - на предприятиях "Экополиса".
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