В Москве заработает сеть пунктов приема старой бытовой техники

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Более 200 точек приема старых бытовых электроприборов начнут работать в сетевых магазинах электроники в столице и Московской области, собранные отходы отправятся на переработку, говорится в сообщении организаторов сети.

"Проект на территории Москвы и Московской области объединит более 200 точек сбора, три завода по переработке и прозрачную систему учета всех видов утилизируемой техники", - говорится в сообщении.

Организаторы планируют собирать около четырех тысяч тонн техники ежегодно.