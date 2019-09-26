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РИА Новости

Ростовский суд назначил реальный срок дебоширу, ударившему бортпроводника

17:10 26.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен - РИА Новости. Аксайский районный суд Ростовской области приговорил к 2 годам и 1 месяцу колонии дебошира, ударившего бортпроводника авиакомпании "Победа", говорится в решении суда.
"По совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Тулупову А.А. окончательное наказание в виде двух лет одного месяца лишения свободы с его отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в документе. Решение вступило в законную силу.
По информации авиакомпании, инцидент произошел 28 декабря прошлого года на рейсе Москва - Ростов. Во время набора высоты мужчина стал ходить по салону, оскорбляя членов экипажа и других пассажиров, а потом зашел в туалет и закурил. Кроме того, он "угрожал повреждением воздушного судна и гибелью, а затем ударил бортпроводника".
Дебошира связали ремнями безопасности до окончания полета и передали полиции в аэропорту Ростова-на-Дону. В результате происшествия вылет обратного рейса в Москву был задержан на час.
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7 августа, 13:57РИА Новости
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Победа (авиакомпания)Ростовская областьРостов-на-ДонуПроисшествия
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