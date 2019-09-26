Ростовский суд назначил реальный срок дебоширу, ударившему бортпроводника

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен - РИА Новости. Аксайский районный суд Ростовской области приговорил к 2 годам и 1 месяцу колонии дебошира, ударившего бортпроводника авиакомпании "Победа", говорится в решении суда.

"По совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Тулупову А.А. окончательное наказание в виде двух лет одного месяца лишения свободы с его отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в документе. Решение вступило в законную силу.

По информации авиакомпании, инцидент произошел 28 декабря прошлого года на рейсе Москва - Ростов. Во время набора высоты мужчина стал ходить по салону, оскорбляя членов экипажа и других пассажиров, а потом зашел в туалет и закурил. Кроме того, он "угрожал повреждением воздушного судна и гибелью, а затем ударил бортпроводника".