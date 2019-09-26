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РИА Новости

Володин посетовал на полупустой зал при обсуждении отчета о бюджете

17:06 26.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервое заседание осенней сессии Госдумы РФ
Первое заседание осенней сессии Госдумы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании в четверг, где рассматривался проект закона "Об исполнении федерального бюджета за 2018 год", возмутился большим количеством отсутствующих депутатов.
"Вот такого полупустого зала давно не видно было, где те, кто собирается избираться? Обсуждение этого вопроса сегодня – это вопрос выборов завтра. Либо посчитали, что не нужно ходить, потому что не изберут, либо не думают, что это будет влиять в первую очередь", - заявил Володин.
По словам спикера палаты, после нынешнего обсуждения вопроса об исполнении бюджета необходимо "выйти с решениями".
"В январе должны поступать деньги в регионы, в муниципалитеты, с марта работа должна начинаться. И контроль, потому что контроль со стороны Счетной палаты необходим. Когда денег мало, они и так на виду, а когда их много … соблазнов много", - добавил он.
Здание Государственной Думы РФ
Вчера, 16:27РИА Новости
Госдума утвердила отчет об исполнении бюджета за 2018 год
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Госдума РФВячеслав ВолодинРоссияПолитика
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