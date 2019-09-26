Володин посетовал на полупустой зал при обсуждении отчета о бюджете

"Вот такого полупустого зала давно не видно было, где те, кто собирается избираться? Обсуждение этого вопроса сегодня – это вопрос выборов завтра. Либо посчитали, что не нужно ходить, потому что не изберут, либо не думают, что это будет влиять в первую очередь", - заявил Володин.